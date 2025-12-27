Obavijesti

News

Komentari 11
NAKON RUSKOG NAPADA

Veleposlanica za 24sata o stravičnom ruskom napadu na Kijev: Nema grijanja, kaos je

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Veleposlanica za 24sata o stravičnom ruskom napadu na Kijev: Nema grijanja, kaos je
34
Foto: Valentyn Ogirenko

Kijev pod opsadom! Ruski napadi ostavili trećinu grada bez grijanja. Dok radnici otklanjaju kvarove, građani se skrivaju

„Dobro jutro! Mi smo još uvijek pod uzbunom! Više od devet sati u Kijevu...“ javila je za 24sata hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić, opisujući stanje u glavnom gradu nakon novog vala ruskih napada.

Firefighters work at the site of an apartment building hit during Russian missile and drone strikes, amid Russia’s attack on Ukraine in Kyiv Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
34
Foto: Valentyn Ogirenko

- Objekt napada bila je energetska infrastruktura, a rezultat: gotovo trećina grada je bez grijanja, a u nekim dijelovima grada nema ni struje. Ako se zna da su redukcije sada redovite, ovo je dodatni udarac za građane na zimskim temperaturama. Radnici otklanjaju kvarove. Zbog uzbune, na današnju subotu u gradu nema uobičajene gužve - dodala je Anica Djamić.

Pokretanje videa...

Ruski raketni napad na Kijev 00:06
Ruski raketni napad na Kijev | Video: 24sata/reuters

Prema informacijama koje je objavio gradonačelnik Kijeva, u napadima je dosad zabilježeno 11 žrtava, od kojih je osam osoba hospitalizirano. 

NAJAVIO SUSRET Zelenski: 'Uskoro ću se ponovno sastati s Donaldom Trumpom'
Zelenski: 'Uskoro ću se ponovno sastati s Donaldom Trumpom'

Napadi dolaze u razdoblju zimskih temperatura, kada su redukcije struje i grijanja već postale svakodnevica, pa je novi udar dodatno otežao život građanima. Radnici su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova.

Zbog dugotrajne zračne uzbune, u subotu u Kijevu nema uobičajene gradske gužve, a stanovnici većinu vremena provode u skloništima ili u svojim domovima.

Firefighters work at the site of an apartment building hit during Russian missile and drone strikes, amid Russia’s attack on Ukraine in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Rusija je u subotu napala Kijev i druge ukrajinske regije raketama i dronovima, uoči, kako je izjavio predsjednik Volodimir Zelenskij, ključnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, na kojem bi se trebalo razgovarati o mogućem sporazumu o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata.

napad prije mirovnih pregovora VIDEO Dramatične snimke iz Kijeva: Ovo je trenutak udara projektila u stambenu zgradu!
VIDEO Dramatične snimke iz Kijeva: Ovo je trenutak udara projektila u stambenu zgradu!

Uoči noćnih napada Zelenskij je poručio da će se njegovi razgovori u nedjelju na Floridi usredotočiti na pitanje teritorija koji bi svaka strana kontrolirala nakon eventualnog prekida borbi koje su započele u veljači 2022. godine ruskom invazijom na Ukrajinu, u najsmrtonosnijem europskom sukobu od Drugog svjetskog rata.

Aftermath of a Russian missile and drone strikes in Kyiv
Foto: Thomas Peter

Tijekom noći u Kijevu su odjekivale eksplozije, aktivirani su sustavi protuzračne obrane, a ukrajinska vojska je putem aplikacije Telegram izvijestila o raspoređivanju raketa. Zračne snage priopćile su da su ruski dronovi ciljali glavni grad, kao i regije na sjeveroistoku i jugu zemlje.

U glavnom gradu zračna uzbuna bila je na snazi i više od četiri sata nakon njezina uvođenja. U tom trenutku nije bilo neposrednih izvješća o dodatnoj šteti ili novim nestancima struje, no stanje u gradu ostaje napeto i neizvjesno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE 'Rusi su gađali zgrade. Civili su u ruševinama. To je ratni zločin'
STRAVA U KIJEVU

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE 'Rusi su gađali zgrade. Civili su u ruševinama. To je ratni zločin'

KIJEV, UKRAJINA Rusija je napala Kijev balističkim projektilima i dronovima uoči ključnog sastanka Zelenskog i Trumpa! Na dramatičnim snimkama vidi se kako rakete pogađaju nebodere u centru grada
VIDEO Dramatične snimke iz Kijeva: Ovo je trenutak udara projektila u stambenu zgradu!
napad prije mirovnih pregovora

VIDEO Dramatične snimke iz Kijeva: Ovo je trenutak udara projektila u stambenu zgradu!

U Kijevu su odjekivale eksplozije, aktivirani su sustavi ukrajinske protuzračne obrane, a vojska je na aplikaciji Telegram objavila da se raspoređuju rakete
UŽIVO Ogroman ruski napad na Ukrajinu, projektili padaju po Kijevu. Poljska dignula avione
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Ogroman ruski napad na Ukrajinu, projektili padaju po Kijevu. Poljska dignula avione

Rusija je izvela novi brutalan napad na Ukrajinu. Putinu su opet na meti bili civili, Kijev je zasut projektilima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025