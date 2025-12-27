Veleposlanica za 24sata o stravičnom ruskom napadu na Kijev: Nema grijanja, kaos je

„Dobro jutro! Mi smo još uvijek pod uzbunom! Više od devet sati u Kijevu...“ javila je za 24sata hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić, opisujući stanje u glavnom gradu nakon novog vala ruskih napada.

- Objekt napada bila je energetska infrastruktura, a rezultat: gotovo trećina grada je bez grijanja, a u nekim dijelovima grada nema ni struje. Ako se zna da su redukcije sada redovite, ovo je dodatni udarac za građane na zimskim temperaturama. Radnici otklanjaju kvarove. Zbog uzbune, na današnju subotu u gradu nema uobičajene gužve - dodala je Anica Djamić.

Pokretanje videa... 00:06 Ruski raketni napad na Kijev | Video: 24sata/reuters

Prema informacijama koje je objavio gradonačelnik Kijeva, u napadima je dosad zabilježeno 11 žrtava, od kojih je osam osoba hospitalizirano.

Napadi dolaze u razdoblju zimskih temperatura, kada su redukcije struje i grijanja već postale svakodnevica, pa je novi udar dodatno otežao život građanima. Radnici su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova.

Zbog dugotrajne zračne uzbune, u subotu u Kijevu nema uobičajene gradske gužve, a stanovnici većinu vremena provode u skloništima ili u svojim domovima.

Foto: Valentyn Ogirenko

Rusija je u subotu napala Kijev i druge ukrajinske regije raketama i dronovima, uoči, kako je izjavio predsjednik Volodimir Zelenskij, ključnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, na kojem bi se trebalo razgovarati o mogućem sporazumu o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata.

Uoči noćnih napada Zelenskij je poručio da će se njegovi razgovori u nedjelju na Floridi usredotočiti na pitanje teritorija koji bi svaka strana kontrolirala nakon eventualnog prekida borbi koje su započele u veljači 2022. godine ruskom invazijom na Ukrajinu, u najsmrtonosnijem europskom sukobu od Drugog svjetskog rata.

Foto: Thomas Peter

Tijekom noći u Kijevu su odjekivale eksplozije, aktivirani su sustavi protuzračne obrane, a ukrajinska vojska je putem aplikacije Telegram izvijestila o raspoređivanju raketa. Zračne snage priopćile su da su ruski dronovi ciljali glavni grad, kao i regije na sjeveroistoku i jugu zemlje.

U glavnom gradu zračna uzbuna bila je na snazi i više od četiri sata nakon njezina uvođenja. U tom trenutku nije bilo neposrednih izvješća o dodatnoj šteti ili novim nestancima struje, no stanje u gradu ostaje napeto i neizvjesno.