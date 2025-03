Veleposlanik Izraela za 24sata: 'Hamas je otimao pomoć u Gazi i skupo je prodavao lokalcima'

Prekid primirja u Gazi, nažalost se nije mogao izbjeći. Privremeni prekid vatre u Gazi dogovoren 19. siječnja omogućio je povratak dijela izraelskih talaca koji su proveli više od dvije godine u zatočeništvu, kao i povratak tijela nekih od talaca, čije obitelji sada mogu barem pronaći utjehu - koliko god mala ona bila – u tome da znaju da njihovi voljeni imaju grob u Izraelu koji mogu posjećivati i gdje ih mogu oplakivati. No, u isto vrijeme teroristička organizacija Hamas iskoristila je privremeni prekid vatre kako bi se reorganizirala i ponovno naoružala. Važno je spomenuti da do nedavno nije nedostajalo hrane, lijekova i drugih potrepština koje su dopremljeni u Gazu; to jest, sve dok Hamas nije stvorio umjetnu nestašicu svojim uobičajenim metodama otimanja pomoći i zatim je prodavao lokalnom stanovništvu po ekstremnim cijenama. Uz to, Hamas je odbio pregovore o mogućem produljenju primirja i povratku talaca, te Izrael nije imao drugog izbora - istaknuo je za 24sata Gary Koren, izraelski veleposlanik u Zagrebu.

Naime, nakon dva mjeseca prekida vatre, Izrael je opet napao Hamas u Gazi. U žestokim napadima u ponedjeljak je ubijeno preko 400 ljudi. Veleposlanik Gary Koren kaže nam da se Izrael vraća intenzivnim borbama u Gazi nakon što je, navodi, Hamas odbio dogovoriti okvir za povratak preostalih 59 talaca.

- Teroristička organizacija više puta je odbila ponude američkog predsjedničkog izaslanika Stevea Witkoffa i zemalja posrednika o prekidu vatre, u dvije neuspješne runde pregovora kojima su domaćini bili Doha i Kairo u posljednjih nekoliko tjedana. U obje te runde pregovora, Izrael je pristao na uvjete, a Hamas nije.

U telefonskom razgovoru u utorak, 18. ožujka, s visokom predstavnicom EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kallas, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar objasnio je da bez oslobađanja naših talaca Izrael nema drugu opciju nego nastaviti s vojnim operacijama. Izrael neće pristati na kompromis oko naših ratnih ciljeva – povratka svih talaca, živih i mrtvih, eliminacije vojnih i upravljačkih kapaciteta terorističke organizacije Hamas i uklanjanja terorističke prijetnje našim građanima iz Pojasa Gaze. Tijekom ovih vojnih operacija Izrael gađa samo terorističke ciljeve i čini sve što je moguće kako bi civilne žrtve sveo na minimum - kaže Koren.

'Tražimo povratak svih taoca'

Kao što je prije spomenuto, dodaje, izraelski premijer Benjamin Netanyahu naglasio je u svom obraćanju u utorak navečer, da je do ove situacije došlo nakon što je Hamas opetovano odbijao prijedlog da produži privremeni prekid vatre i oslobodi izraelske taoce.

- Hamas je odbio dva konkretna posrednička prijedloga koje je predložio američki izaslanik Steve Witkoff, a na koje je Izrael pristao. Premijer Netanyahu također je rekao da je vojna kampanja pokrenuta na preporuku obavještajnih službi i IDF-a i da je to doista bila krajnja mjera nakon tjedana neuspješnih pokušaja da se s Hamasom dogovori oslobođenje više talaca - navodi Koren.

Glavni zahtjevi Izraela za primirjem, naglašava, ostaju isti. To je kaže povratak svih talaca, živih i umrlih, eliminacija vojnih i upravljačkih kapaciteta terorističke organizacije Hamas i uklanjanje terorističke prijetnje našim građanima iz Pojasa Gaze.

- Hamas mora biti uklonjen, Gaza mora biti demilitarizirana i deradikalizirana, a izraelski taoci moraju biti vraćeni svojim obiteljima. U svom obraćanju, premijer Netanyahu je izjavio da će se svi budući pregovori o taocima s Hamasom voditi pod vatrom oružja. Sve je moguće pod uvjetom da nema štetnog uplitanja trećih strana, uglavnom Irana ili nekog od njegovih proxyija, poput Hezbollaha ili hutista. Prema riječima premijera Netanyahua, Izrael neće popustiti sve dok se ne ostvare vitalni ciljevi – a to su vraćanje naših talaca kući i uništenje terorističke organizacije Hamas – i dok našoj zemlji ne omogućimo budućnost mira, blagostanja i nade - zaključuje veleposlanik Koren.