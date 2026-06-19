Velik skok u broju poginulih u lipnju: 'Mnogo je neiskusnih na motorima, stranci stižu umorni'

Na hrvatskim cestama posljednjih dana zabilježen je veći broj teških prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama, a novi tragičan slučaj dogodio se u četvrtak navečer u Tenji kod Osijeka. U prometnoj nesreći oko 19 sati smrtno je stradao vozač (60) motocikla. Prema rezultatima policijskog očevida, do nesreće je došlo kada je vozačica (35) automobila prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz oduzela prednost motociklu koji je dolazio iz suprotnog smjera. Motocikl je udario u prednji dio automobila, a 60-godišnjak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Policija je izvijestila kako je motociklist tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu. Očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, a promet Osječkom ulicom bio je zatvoren gotovo dva sata.

Nakon nekoliko mjeseci u kojima je broj smrtno stradalih na hrvatskim cestama bio osjetno manji nego prošle godine, lipanj je donio zabrinjavajući preokret. Prema podacima Službe prometne policije, do petka 19. lipnja u prometnim nesrećama poginulo je 24 ljudi, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 18, što predstavlja porast od 26 posto u odnosu na prošlu godinu i čak 50 posto u odnosu na 2019. godinu.

Najviše poginulih tijekom lipnja zabilježeno je na području Virovitičko-podravske policijske uprave, gdje je stradalo šest osoba. Slijedi Splitsko-dalmatinska policijska uprava s pet poginulih, dok su po dvije osobe izgubile život na području Istarske, Ličko-senjske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke policijske uprave.

S druge strane, nekoliko policijskih uprava tijekom dosadašnjeg dijela lipnja nije zabilježilo nijednu smrtno stradalu osobu u prometu. Među njima su Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska i Zadarska uprava.

Posebno zabrinjava činjenica da je lipanj tradicionalno početak intenzivnijeg turističkog prometa, a povećanje broja vozila na cestama često donosi i veći broj teških prometnih nesreća. Dosadašnji podaci pokazuju da bi upravo ljetni mjeseci mogli odlučiti hoće li se zadržati pozitivan godišnji trend smanjenja smrtnosti na cestama.

Iako je na razini cijele godine stanje i dalje povoljnije nego lani, lipanjski podaci predstavljaju upozorenje vozačima i nadležnim službama. Nakon što je tijekom prvih pet mjeseci zabilježen kontinuirani pad broja poginulih osoba, rast u lipnju pokazuje da se sigurnost u prometu može brzo pogoršati, osobito u razdoblju pojačanih putovanja, turističke sezone i većeg broja motociklista na cestama.

Do kraja mjeseeca još je 12 dana, a dosad je već lipanj gotovo na razini svibnja u kojem je bilo 28 poginulih. Upitali smo prometne stručnjake zašto je ove godine više prometnih nesreća.

'Moramo krenuti i od sebe'

- Veći je promet, a ceste su iste kao i prošle godine. Mogu ipak reći da kad su u pitanju propisi, tu napredujemo. Vozači ih manje krše. Osim što je problem veći, auti su jači. Neminovno je da bude prometnih nesreća - rekao nam je prometni stručnjak Goran Husinec.

Dodao je kako bi svaki vozač trebao krenuti od sebe i svoje vožnje.

- Skloni smo kritizirati druge oko sebe. Trebamo proučiti kako mi vozimo. Treba sporije voziti, ne slijediti druge. Naravno, alkohol i droge su jedno veliko ne u vožnji. Da samo sitnice popravimo u vožnji, odmah bi se vidjeti rezultati. Treba voziti pažljivo i polako. Dolazi nam sada period kada će promet biti još veći. Bit će puno turista koji će sigurno biti i umorni, a i koristiti alkohol. Savjet za domaće vozače je da čim vide strane tablice, da pripaze na turiste. Sigurno su umorni od duge vožnje, a odmorniji vozač će sigurno bolje reagirati u vožnji nego umorniji - rekao je Husinec.

'Puno je neiskusnih motorista'

Prometni stručnjak Vlado Bodrožić-Selak rekao nam je da su problem i neiskusni motoristi.

- Stradalo ih je jako puno u zadnje vrijeme. Masovno se polažu ispiti za motocikle, a čim polože, nesigurni idu u promet. Stariji i iskusniji u promet izalaze, nakon ovog zimskog perioda, na često neispravnim motociklima. Starim i hladnim gumama po kipućim cestama. Voze brzo i agresivno. voziti motocikl nije isto kao što je voziti auto. Precjenjuju svoje mogućnosti, a vozačima automobila su samo točkica na cesti. Vozači motocikla su, često, i samouki. To je veliki problem - rekao nam je stručnjak Bodrožić-Selak.