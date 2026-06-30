Velik udarac za Trumpa: Vrhovni sud odbio ograničiti pravo na državljanstvo po rođenju

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država zadao je težak udarac predsjedniku Donaldu Trumpu, odbivši njegov ambiciozni pokušaj da izvršnom uredbom ograniči automatsko stjecanje državljanstva po rođenju. Odlukom donesenom sa šest glasova za i tri protiv, suci su potvrdili više od 150 godina staro pravno tumačenje 14. amandmana američkog Ustava, koje jamči državljanstvo gotovo svima rođenima na američkom tlu. Ova presuda predstavlja značajan neuspjeh za jednu od ključnih točaka Trumpove tvrde imigracijske politike i drugi veliki poraz njegove administracije pred najvišim sudom ove godine, nakon što su u veljači srušene njegove sveobuhvatne globalne carine.

Ambiciozan potez doživio poraz

Slučaj proizlazi iz izvršne uredbe koju je predsjednik Trump potpisao u siječnju 2025., prvog dana svog povratka u Bijelu kuću. Uredbom se nastojalo ukinuti automatsko državljanstvo za djecu rođenu roditeljima koji su u SAD-u ilegalno ili privremeno, poput studenata ili sezonskih radnika. Trumpova administracija tvrdila je da postojeća praksa potiče ilegalnu imigraciju i takozvani "porođajni turizam", opisujući američku politiku kao "glupu" u usporedbi s ostatkom svijeta. Prema procjenama, ova bi mjera utjecala na pravni status čak 250.000 djece rođene svake godine i stvorila bi goleme birokratske probleme za milijune obitelji koje bi morale dokazivati državljanstvo svoje novorođenčadi, budući da rodni list više ne bi bio dovoljan dokaz.

Stoljeće i pol pravne tradicije

Odluka Vrhovnog suda temelji se na dugogodišnjem tumačenju takozvane Klauzule o državljanstvu iz 14. amandmana. Amandman je ratificiran 1868. godine, nakon Građanskog rata, prvenstveno kako bi se osiguralo državljanstvo za oslobođene robove i njihove potomke. Načelo jus soli ("pravo tla") dodatno je potvrđeno u ključnom slučaju Sjedinjene Države protiv Wong Kim Arka iz 1898. godine. Tada je sud presudio da se 14. amandman odnosi i na djecu imigranata rođenu u SAD-u, bez obzira na pravni status njihovih roditelja. Time je uspostavljen pravni presedan koji je ostao na snazi sve do danas, s tek nekoliko uskih iznimaka, poput djece stranih diplomata.

Skeptični suci i argumenti administracije

Tijekom usmene rasprave održane u travnju, kojoj je nazočio i sam Trump, što je bio presedan za jednog aktualnog predsjednika, argumenti administracije naišli su na izraženi skepticizam sudaca. Glavni odvjetnik administracije, D. John Sauer, tvrdio je da se fraza "i podložne njihovoj jurisdikciji" iz 14. amandmana ne odnosi na djecu roditelja čija "primarna odanost" nije Sjedinjenim Državama. Međutim, čak i konzervativni suci izrazili su sumnju u praktičnu provedivost takve uredbe i njezinu ustavnu utemeljenost. Sutkinja Amy Coney Barrett postavila je pitanje o napuštenoj novorođenčadi.

Što ako ne znate tko su roditelji? - upitala je, dovodeći u pitanje logistiku utvrđivanja statusa.

Predsjednik suda John Roberts također je izrazio sumnju u širinu vladinog argumenta, rekavši kako nije siguran "kako možete doći do tako velike skupine ljudi na temelju tako sitnih i idiosinkratičnih primjera".

Odluka u danu punom preokreta

Presuda o državljanstvu donesena je posljednjeg dana zasjedanja Vrhovnog suda, koji je bio ispunjen i drugim važnim odlukama. Istoga dana, sud je presudio da savezne države mogu zabraniti transrodnim sportašicama natjecanje u ženskim školskim i sveučilišnim sportskim timovima. U trećoj značajnoj odluci, suci su ukinuli savezna ograničenja na koordiniranu potrošnju između političkih stranaka i pojedinačnih kampanja, što je odluka koja će vjerojatno izmijeniti način financiranja budućih izbora. Iako frustrirajuća za predsjednika, odluka o državljanstvu po rođenju potvrđuje temeljna načela američkog identiteta i sprječava stvaranje nove klase ljudi bez državljanstva.

*uz korištenje AI-ja