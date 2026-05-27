Velika akcija Hrvatske i BiH: Uhvatili dilere koji su iz Ploča uvozili travu u Bosnu

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su proveli akciju "Ottawa" na području Laktaša, koja je bila usmjerena na suzbijanje međunarodne trgovine opojnim drogama. Službenici SIPA-e ovu su akciju proveli u koordinaciji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, piše Klix.ba.

Provodeći aktivnosti po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužiteljstva BiH, policijski službenici SIPA-e uhitili su devet ljudi zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo "Organizirani kriminal" u vezi s kaznenim djelom "Neovlašteni promet opojnim drogama", propisanim Kaznenim zakonom BiH.

Uhićeni će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenika biti predani u daljnju nadležnost Tužiteljstva BiH, priopćeno je iz SIPA-e.

Pretražene su stambene i pomoćne prostorije te pokretne stvari koje koriste uhićene osobe, i to u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banjoj Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta BiH.

Tijekom pretraga stambenih i pomoćnih prostorija te pokretnih stvari, policijski službenici SIPA-e otkrili su i privremeno oduzeli 40 kilograma opojne droge "Cannabis Sativa L", koja je iz luke Ploče u BiH prevezena teretnim vozilom koje je koristila jedna od uhićenih osoba.

Aktivnosti se provode u suradnji s policijom Brčko distrikta BiH, Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srpske, Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije i Ministarstvom unutarnjih poslova Kantona Sarajevo.