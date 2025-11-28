Obavijesti

Advent pod nadzorom

Velika akcija Porezne! Kreću kontrole širom Hrvatske, evo na koga u akciji posebno ciljaju...

Piše HINA,
Velika akcija Porezne! Kreću kontrole širom Hrvatske, evo na koga u akciji posebno ciljaju...
Kućice na Adventu u Zagrebu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iz Porezne uprave su pozvali građane te pravne i fizičke osobe da sve uočene nepravilnosti s kojima se susreću prijave putem besplatnog telefona 0800-10-01

Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave će tijekom Adventa i predstojećih blagdana, u razdoblju od 29. studenoga ove godine do 7. siječnja 2026. provoditi pojačane nadzorne aktivnosti na području cijele Republike Hrvatske kod poreznih obveznika koji isporuke dobara i/ili obavljene usluge naplaćuju u gotovini, objavila je u petak Porezna uprava na svojim internetskim stranicama.

Obzirom da se u sustavu fiskalizacije svakodnevno prate podaci o fiskaliziranim računima, nadzorne aktivnosti, kako su naveli, bit će ciljane i temeljene na prethodno provedenoj analizi.

"Primjenom suvremenih metoda i IT Sustava fiskalizacije obavljat će se provjera izdavanja i evidentiranja računa u realnom vremenu. Cilj je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, te osigurati pravednije i konkurentnije okruženje za sve koji posluju u skladu sa zakonom", istaknuli su iz Porezna uprave.  Podsjećaju kako "nema tolerancije prema poreznim obveznicima koji ne izdaju račune i time narušavaju financijsku disciplinu".

POREZ NA NEKRETNINE Evo koliko je rješenja o porezu poslala porezna uprava: Još je puno posla ostalo pred njima...
Evo koliko je rješenja o porezu poslala porezna uprava: Još je puno posla ostalo pred njima...

Iz Porezne uprave su pozvali građane te pravne i fizičke osobe da sve uočene nepravilnosti s kojima se susreću prijave putem besplatnog telefona 0800-10-01, web servisa "Pišite nam“ https://pisitenam.porezna-uprava.hr, mobilne aplikacije mPorezna ili dolaskom u najbližu ispostavu Porezne uprave.

Također podsjećaju građane da ne zaborave tražiti račun pri svakom plaćanju gotovinom "jer bez računa se ne računa".  

