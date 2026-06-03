Velika akcija u Crnoj Gori. Pogledajte što je policija našla u objektima narkobosa

Jedna je osoba uhićena, a oduzeti su oružje, droga, vozila i novac u velikoj akciji koju je Uprava policije provela na području Kotora i Tivta, uz potporu Posebne jedinice policije i u suradnji sa Specijalnim državnim odvjetništvom (SDT), pretražujući više desetaka objekata koje koriste odbjegli šef kavačke ćelije balkanskog narko-kartela Radoje Zvicer i drugi pripadnici tog kriminalnog klana, pišu Vijesti.

Foto: Uprava policije CG

Tom su prigodom izvršene pretrage više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezane osobe. Tijekom pretraga pronađeni su i oduzeti pištolj s izbrisanim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, osam vozila, kao i novac u iznosu većem od 8000 eura, navodi se u priopćenju Uprave policije.

Dodaje se da su tijekom poduzetih aktivnosti zatečeni i kontrolirani strani državljani koji su boravili ili obavljali određene aktivnosti kod članova spomenute organizirane kriminalne skupine (OKG), pri čemu će nekima od njih, iz razloga unutarnje sigurnosti, biti prekinut odnosno otkazan privremeni boravak u Crnoj Gori.

Foto: Uprava policije CG

„Policijski službenici uhitili su N.K. iz Kotora kod kojeg je pronađen i oduzet pištolj marke Heckler & Koch, s izbrisanim tvorničkim brojem i spremnikom s 13 komada streljiva, kao i kokain i 28 tableta s popisa opijata. Po nalogu državnog odvjetnika u Osnovnom državnom odvjetništvu u Kotoru protiv N.K. bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nedopuštenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih tvari”, rečeno je iz policije.

U priopćenju se navodi i da je pretragom stana koji koristi B.M. pronađeno i oduzeto blizu pola kilograma marihuane i kokaina.

„U drugom objektu koji koristi ova osoba pronađeno je i oduzeto oko 3.000 eura. O događaju je obaviješten državni odvjetnik u Višem državnom odvjetništvu u Podgorici, u odnosu na kojeg se poduzimaju daljnje mjere i radnje. Pretragom objekta koji koristi strani državljanin pronađen je novac u iznosu od 5.350 eura, a od istoga su oduzeti elektronički uređaji i vozilo radi daljnjih provjera”, stoji u priopćenju.

Izvršena je i pretraga kuće (vile) Radoja Zvicera i jedne stambene zgrade, a od Zvicerove supruge Tamare oduzeti su vozilo, ručna radioveza, metalna palica na razvlačenje, dva elektrošokera, elektronički uređaji, dron i drugi predmeti, dok su pretragom kuće koju koristi B.K. pronađeni i privremeno oduzeti: samostrel, balistički prsluci i dva vozila.