Obavijesti

News

Komentari 7
PRIPREME ZA ŠKOLU PLUS+

Velika analiza cijena: Školski pribor skuplji i do 20 posto, ukupni trošak ide i do 150 eura

Piše Veronika Miloševski, Julia Očić,
Čitanje članka: 3 min
Velika analiza cijena: Školski pribor skuplji i do 20 posto, ukupni trošak ide i do 150 eura
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Za pernice, bilježnice, bojice, torbe... roditelji će potrošiti između 110 do 150 eura. Neke cijene su u odnosnu na prošlu godine više i za 20 posto

Roditelji diljem Hrvatske ovih dana pune košarice bilježnicama, olovkama i torbama. Kako se približava početak nove školske godine, provjerili smo koliko će vas koštati opremanje školarca u popularnim trgovinama i web-shopovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!
STIGLO NEVRIJEME

VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!

Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara
STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti
TRAGEDIJA

STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti

Kako neslužbeno doznajemo, dijete nije pokazivalo znakove života i odmah su počeli s reanimacijom
Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...
UŽAS

Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025