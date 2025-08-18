Za pernice, bilježnice, bojice, torbe... roditelji će potrošiti između 110 do 150 eura. Neke cijene su u odnosnu na prošlu godine više i za 20 posto
PRIPREME ZA ŠKOLU PLUS+
Velika analiza cijena: Školski pribor skuplji i do 20 posto, ukupni trošak ide i do 150 eura
Roditelji diljem Hrvatske ovih dana pune košarice bilježnicama, olovkama i torbama. Kako se približava početak nove školske godine, provjerili smo koliko će vas koštati opremanje školarca u popularnim trgovinama i web-shopovima.
