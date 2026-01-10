Obavijesti

101 PACIJENT KRITIČAN PLUS+

Velika analiza epidemije gripe koja razara Hrvatsku: U bolnici 9 puta više zaraženih nego lani

Piše Martina Pauček Šljivak,
Velika analiza epidemije gripe koja razara Hrvatsku: U bolnici 9 puta više zaraženih nego lani
Od listopada čak 33.945 prijava gripe, u tom razdoblju lani ih bilo 1234 • U teškom stanju 101 osoba • Procijepljenost je slaba • Epidemiolog: 'Možda ćemo imati više zaraženih nego što ih je bilo zadnjih 10 godina'

Nakon blagdana je došlo do izrazitog porasta oboljelih od gripe te broja hospitaliziranih i pacijenata koji zahtijevaju intenzivno liječenje. Epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) dr. Bernard Kaić upozorava da su blagdanska okupljanja dodatno ubrzala širenje virusa, a još je premalo onih koji se cijepe. Podaci HZJZ-a pokazuju da je čak 101 osoba zbog gripe i komplikacija vezanih uz nju završila na jedinici intenzivnog liječenja, a u dosadašnjoj sezoni gripe čak je devetero preminulo upravo zbog komplikacija vezanih uz nju, dok ih je lani preminulo 68.

