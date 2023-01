Velika bijela psina napala je ronioca (50) i odgrizla mu glavu pred užasnutim ribarima

Veliki bijeli morski pas odgrizao je glavu roniocu ispred užasnutih ribara na obali Meksika, piše Mirror. Manuel Lopez (50) 5. siječnja ronio je u zaljevu na zapadnoj obali Meksika kada ga je napao 5.7 metara dug morski pas, a ujedno je to i prvi smrtonosni napad velike bijele psine ove godine.

Lopez je ronio bez boca sa zrakom kada ga je predator napao.

- Ronio je kad ga je životinja napala, otkinuvši mu glavu i ugrizla oba ramena - rekao je ribar koji je svjedočio svemu.

Očevidac je rekao da su neki morski psi viđeni u toj regiji danima prije napada i da je posada ribara bila spremna na moguće napade.

- Lokalni ronioci su upozoreni na prisutnost morskih pasa u toj regiji i većina ih nije ulazila u more nekoliko dana - rekao je ribar.

Veliki bijeli morski psi mogu narasti do 6 metara i težiti do 2 tona i imaju do 300 oštrih nazubljenih zuba. Predator prilikom napada može plivati brzinom do 35 milja na sat, vodeći se iznimno jakim čulom mirisa, ali obično lovi kitove, morske lavove, dupine i kornjače.

Ljude često zamijene za tuljane, posebno kada nose ronilačka odijela. Obično se udalje nakon što jednom ugrizu kad shvate da čovjek nije njihov prirodni plijen, ali šteta koju nanese samo jedan snažan ugriz često je fatalan.

