Obavijesti

News

Komentari 0
MASOVNI NAPAD

Velika Britanija: Optužili ga za deset pokušaja ubojstva nakon napada nožem u vlaku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Velika Britanija: Optužili ga za deset pokušaja ubojstva nakon napada nožem u vlaku
Foto: Pixabay

Napad se dogodio u subotu navečer na relaciji Doncaster - londonski King's Cross, a vlak je zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon

Britanski tužitelji u ponedjeljak su podigli optužnicu protiv 32-godišnjeg muškarca za deset pokušaja ubojstava nakon masovnog napada nožem u vlaku na putu prema Londonu u subotu.

Policija je ranije objavila da je pet od ukupno 10 žrtava napada nožem otpušteno iz bolnice, a jedna je žrtva i dalje u stanju opasnom po život. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao spriječiti napad.

DVOJE JOŠ U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI Dva Britanca osumnjičena za napad nožem u vlaku u Britaniji
Dva Britanca osumnjičena za napad nožem u vlaku u Britaniji

Napad se dogodio u subotu navečer na relaciji Doncaster - londonski King's Cross, a vlak je zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon.

Anthony Williams optužen je i za pokušaj ubojstva i posjedovanje oštrice zbog ranijeg incidenta u istočnom Londonu. U ponedjeljak bi se trebao pojaviti na Sudu u Peterboroughu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025