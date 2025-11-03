Velika Britanija: Optužili ga za deset pokušaja ubojstva nakon napada nožem u vlaku

Britanski tužitelji u ponedjeljak su podigli optužnicu protiv 32-godišnjeg muškarca za deset pokušaja ubojstava nakon masovnog napada nožem u vlaku na putu prema Londonu u subotu.

Policija je ranije objavila da je pet od ukupno 10 žrtava napada nožem otpušteno iz bolnice, a jedna je žrtva i dalje u stanju opasnom po život. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao spriječiti napad.

Napad se dogodio u subotu navečer na relaciji Doncaster - londonski King's Cross, a vlak je zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon.

Anthony Williams optužen je i za pokušaj ubojstva i posjedovanje oštrice zbog ranijeg incidenta u istočnom Londonu. U ponedjeljak bi se trebao pojaviti na Sudu u Peterboroughu.