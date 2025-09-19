Obavijesti

ŠEF MI6

Velika Britanija: 'Putina uopće ne zanima mir s Ukrajinom'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Velika Britanija: 'Putina uopće ne zanima mir s Ukrajinom'
Čelnik tajne službe smatra kako Putin sve njih jednostavno - zavlači...

Čelnik britanske obavještajne službe MI6 Richard Moore je u petak rekao da ne vidi "dokaze" da ruski predsjednik ima ikakav interes za postizanje mira u Ukrajini putem pregovora.

Moore je za Putina kazao da nas "zavlači".

U svom govoru u Istanbulu, gdje je najavio planove za korištenje dark weba za regrutiranje doušnika i primanje tajnih informacija od agenata u Rusiji i diljem svijeta, Moore je također kazao da je Putin podcijenio Ukrajince u ratu te "zagrizao više nego što može prožvakati".

"Želi nametnuti svoju imperijalističku volju svim sredstvima koja su mu na raspolaganju. No, ne može uspjeti", kazao je Moore.

"Otvoreno rečeno, Putin je zagrizao više nego što može prožvakati. Mislio je da će ostvariti laku pobjedu. No on i mnogi drugi su podcijenili Ukrajince."

