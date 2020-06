Iz Domovinskog pokreta dolazi Milan Vrkljan, pro\u010delnik Zavoda za endokrinologiju u KB Sestre milosrdnice, a iz Strane s imenom i prezimenom sti\u017ee Boro Nogalo, biv\u0161i ravnatelj Dje\u010dje bolnice Srebrnjak.

- \u017dena koja se odlu\u010di na abortus mora znati, da to dijete koje sad ima 6-7 tjedana, da bi se za 9 mjeseci rodilo zdravo dijete. Domovinski pokret ne\u0107e dozvoliti da neke financijske tegobe budu razlog za prekid trudno\u0107e. Mi \u0107emo to napraviti uz pomo\u0107 izda\u0161nih promjena, ekonomskih\u00a0i socijalnih promjena - rekao je Milan Vrkljan.

- Domovinski pokret se nikada ne\u0107e zalagati za nikakvu zabranu ali \u0107e koristiti sve mehanizme da se nijedna \u017eena radi nijednog razloga mora odlu\u010diti na prekid trudno\u0107e - dodao je Vrkljan.

- Ni ja ni Miroslav \u0160koro nikada nismo rekli da se ne\u0161to mora. Ta jadna \u017eena koja je pro\u0161la pakao silovanja je po\u017eeljno da ima podr\u0161ku obitelji - dodao je.

- Nevjerojatno je \u0161to su odgovorili gospodin \u0160koro i Raspudi\u0107 - rekao je Rajko Ostoji\u0107.

- \u010culi ste za sindrom praznog papira. Po\u010dnete raditi rad pa prespavate pa ga nadopunite i tako dalje. Gospodin Raspudi\u0107 i \u0160koro o\u010dito se ne snalaze na brzim blic pitanjima. Mi mu\u0161karci moramo biti podr\u0161ka \u017eenama. Ovakve izjave nas vra\u0107aju u 19. stolje\u0107e - dodao je Ostoji\u0107.\u00a0

- SDP ima jedini 50% \u017eena, a 50% mu\u0161karaca za razliku od ostalih stranaka - zaklju\u010dio je. Vrkljan se uklju\u010dio i rekao da je to naprosto moraliziranje te su se ponovno vratili na temu silovanih \u017eena i poba\u010daja.

- Sram i stid bilo svih koji se tako pona\u0161aju. Ovo stalno prepucavanja na tu temu, mene je kao Hrvata sram \u0161to se ovako raspravlja - rekao je Ostoji\u0107.

Boro Nogalo se uklju\u010dio i rekao da se previ\u0161e raspravlja o \u017eivoj djeci.

- Imalo premalo osoblja u bolnicama. Kad vidimo kako stojimo s dje\u010djim bolnicama, Klai\u0107evom, \u0160alata, Trauma i tako dalje. Vidimo koliko se malo ulagalo u zdravstveni sustav. Kad do\u0111emo do toga da 10 godina traje moja borba za translacijski centar i kad vidimo da danas nakon godinu dana nakon potpisivanja ugovora se nije ni\u0161ta pomaklo i nikoga nije briga. Jo\u0161 uvijek je smijenjena uprava. To se sve blokira i svi \u0161ute. O\u010dekujem pomo\u0107\u00a0- ka\u017ee Boro Nogalo.

- Meni se \u010dini da smo startali na krivi na\u010din. Ja sam shvatio da \u0107emo poku\u0161ati raspravljati o zdravstvu i zdravstvenom sustavu. Kako ga pobolj\u0161ati. Krenuli smo s ideolo\u0161kom temom koja tu ne spada. Takve ideolo\u0161ke teme \u0107e izvazvati podjele u dru\u0161tvu. Raspravljajmo o ve\u0107im porodiljnim naknadama na primjer\u00a0- rekao je \u017deljko Reiner.

Idu\u0107e tema koje su se dotaknuli je kako smanjiti velike liste \u010dekanja u bolnicama.

- Treba vrlo jasno re\u0107i da liste \u010dekanja postoje u svim zemljama svijeta. To je ne\u0161to \u0161to se mo\u017ee rije\u0161iti uvo\u0111enjem digitalizacije u kompletni sustav. Korona je puno toga poremetila. Stvorili su se zna\u010dajne liste koje poja\u010danim naporima treba smanjiti. Mnogo toga se napravilo u zdravstvenom sustavu \u0161to ga je bitno pobolj\u0161alo, osim digitalizacije, izdvojeno je dvostruko vi\u0161e novaca za skupe lijekove, dvostruko vi\u0161e od\u00a02015. godine, koji su u nas dostupni za svih koji ih zaista trebaju. Ono \u0161to mislim da bi trebali je i izgraditi i novi imunolo\u0161ki zavod\u00a0- rekao je Reiner.

- Tijekom sljede\u0107eg mandata bi trebali dovr\u0161ili digitalizaciju. To je proces koji traje. Neke bolnice su ve\u0107 digitalizirane, ali sustav nije dovoljno umre\u017een\u00a0- ka\u017ee Reiner.

- Od '94 otkad je po\u010dela devastacija imunolo\u0161kog, svi su krivi. Kod nas su liste \u010dekanja neprihvatljivo duga\u010dke - uklju\u010dio se Vrkljan.

- Jako sam se zalo\u017eio za bolnicu Srebrnjak. Osobno sam se zalo\u017eio da ta bolnica bude Klinika. A drugo, mi ne\u0107emo ukidati Ustavni sud. Dr\u017eava mora imati svoj barjak, himnu, granicu, parlament... mi to po\u0161tujemo - rekao je Ostoji\u0107.

- Toliko je bilo investicija, a opet sad ovoliki dug. Cjelokupni sustav je organiziran katastrofalno, svake \u010detiri godine se obe\u0107avaju reforme, me\u0111utim je to sve gore. Dvije godine se \u010deka na operaciju krajnika, izme\u0111u toga se dogode dvije upale plu\u0107a. Svim mladim doktorima dati specijalizaciju i onda \u0107e oni zamijeniti ove koji uskoro idu van sustava i otvoriti \u0161to vi\u0161e ambulanti. Kad se to sve napravi, nema vi\u0161e tolikih listi \u010dekanja. Rak rana je ta netransparentnost, jedan neeti\u010dki odnos\u00a0- komentirao je Nogalo.

- Ako je kod nas uistinu takva situacija sa zdravstvenim sustavom kako to da smo se tako uspje\u0161no borili s koronom, mi smo po uspjehu prvi s Europom s najmanjim brojem i oboljelih po milijun stanovnika, bolji od zemalja koje neupitno izdvajaju puno vi\u0161e za zdravstvo po glavi stanovnika - upitao je Reiner pa zaklju\u010dio:

- Prema tome, ja samo ho\u0107u re\u0107i da na\u0161 zdravstveni sustav izdaleka nije niti blizu tako katastrofalan niti je bio. Tko misli da kod nas ne valja ni\u0161ta trebao bi oti\u0107i u inozemstvo i viditi kakve su bolnice u javnom sustavu. Vrlo dobro razgla\u0161ene bolnice u Francuskoj, Velikoj Britaniji i sli\u010dno, smje\u0161taj pacijenata i dostupnost vrhunskih specijalista, kakvo je to tamo u odnosu na nas. Ja vas uvjeravam lo\u0161ije, iako imaju vi\u0161e novca. Nije na\u0161 sustav tako katastrofalan.\u00a0

- Stotine i stotine domova u \u0160panjolskoj, Francuskoj, SAD-u. Upravo tamo se na\u017ealost najbr\u017ee \u0161irila korona, prema tome taj prodor u stara\u010dke domove je ne\u0161to \u0161to je pove\u0107alo smrtnost u brojnim zemljama, kod nas se to dogodilo u dva ili maksimalno \u0161est domova i od toga su se radile ogromne pri\u010de. Mediji su danima bili puni toga. U tim drugim zemljama se to dogodilo u stotinama domova, nikada sre\u0107om prodor u bolnice \u0161to je zasigurno doprinijelo dobrim rezultatima. U zemljama gdje se dogodio prodor u bolnice, tamo je to sve eksplodiralo - prokomentirao je Reiner situaciju s Domovima za starije.

- Mo\u017eete igrati za Hajduk ili za Dinamo, ne za oboje - prokomentirao je Ostoji\u0107 zdravstvene djelatnike koji rade i u privatnom i u dr\u017eavnom sektoru.

- Ono \u0161to mene brine je Maja Grba-Bujevi\u0107 koja je sad postala politi\u010darka, ina\u010de je ne bih spominjao. Ve\u0107 nekoliko dana komentira da se u\u017easava ljudi koji se grle i rukuju. \u0160to se desilo ova zadnja dva dana, svi dobro znamo da su i dalje na snazi preporuke HZJZ-a. Svi znamo da se skupovi mogu organizirati na samo dva na\u010dina, a pogledajte kako se ravnatelj tog Zavoda pona\u0161ao prije par dana, grlio je svoje suradnike i sli\u010dno. To je nedopustivo. Nitko na tom skupu koji je on organizirao nije imao masku, grlili su se i \u0161irili virus - o\u0161tro je prokomentirao Ostoji\u0107.

- Trebamo po\u0161tivati temelje koje su postavili Bero\u0161 i suradnici u prvih 15 dana, na\u017ealost nakon \u0161to se politika uklju\u010dila ona je po\u010dela donositi odluke koje su bile tragi\u010dne za hrvatsko gospodarstvo. Imate cijeli niz primjeraka u jednoj op\u0107ini u kojoj nema nikakve infrastrukture za funkcionirati, a ljudi nisu mogli oti\u0107i u drugu op\u0107inu po naftu za obra\u0111ivati svoje polje. Politi\u010dke odluke koje su se naknadno nadovezivale na ove prve startne odluke su pokvarile taj op\u0107i dojam. U po\u010detku su ravnateljica zarazne bolnice i ministar bili na\u0161i heroji, no to se pokvarilo. Hrvatska je demografski devastirana zemlja te je nemogu\u0107e o\u010dekivati veliki broj infekcija u zemlji s jednim, dva velika grada i bez velikih poslovnih migracija. Ovo je na\u0161a velika bol i velika tragedija da je Hrvatska dobro pro\u0161la zbog toga \u0161to je stanovni\u0161tvo nestalo i nema ga dovoljno da se virus \u0161iri - rekao je Vrkljan.

- Ova Vlada je imala veliku sre\u0107u da Kujund\u017ei\u0107 nije dobro prijavio svoje objekte. Tri godine je devastirao hrvatsko zdravstvo, nasre\u0107u je do\u0161ao Bero\u0161 i u\u0161ao u vatru ove korone i to jako dobro rije\u0161io. Zdravstvo nije samo korona. Zdravstvo je cjelokupni sustav, sve bolnice, primarna zdravstvena za\u0161tita. Pitam vas, profesore Reiner, na prvom mjestu politike HDZ-a je Nacionalna dje\u010dja bolnica i Imunolo\u0161ki zavod. Ako je prije godinu dana potpisan ugovor za bolnicu Srebrnjak, za\u0161to to nije u va\u0161oj strategiji i kako \u0107e se te bolnice graditi s obzirom da ide novo projektno razdoblje i s obzirom da je velika mogu\u0107nost povla\u0107enja novca iz EU fondova - upitao je Nogalo, a Ostoji\u0107 je nadodao:

- Bero\u0161 je sam svoj imid\u017e smanjio izjavom da je virus kriv za Dom za starije - rekao je pa ga je prekinuo Vrkljan. Krenula je potom \u017eustra rasprava izme\u0111u dvojca, a Ostoji\u0107 je na kraju zaklju\u010dio pokazuju\u0107i zajmove HZZO-a:

- Problem su liste \u010dekanja. Dug u zdravstvu je nikad ve\u0107i, to je problem - zaklju\u010dio je Ostoji\u0107.

\u00a0

\u00a0

Pobačaj, korona, smjena Nogala, dug, liste čekanja...

U velikoj debati 24sata na temu zdravstva sudjeluju Željko Reiner, Boro Nogalo, Milan Vrkljan i Rajko Ostojić. Otvorit ćemo brojne teške teme iz ovog resora

<p>U velikoj političkoj debati 24sata danas razgovaramo o zdravstvu. </p><p>Iz HDZ-a nam dolazi Željko Reiner, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu i liječnik Klinike za unutarnje bolesti u KBC-u Zagreb. Restart koaliciju predstavlja Rajko Ostojić, predstojnik Klinike za unutarnje bolesti u KBC-u Zagreb.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO NA 24SATA:</strong></p><p>Iz Domovinskog pokreta dolazi Milan Vrkljan, pročelnik Zavoda za endokrinologiju u KB Sestre milosrdnice, a iz Strane s imenom i prezimenom stiže Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak.</p><p>- Žena koja se odluči na abortus mora znati, da to dijete koje sad ima 6-7 tjedana, da bi se za 9 mjeseci rodilo zdravo dijete. Domovinski pokret neće dozvoliti da neke financijske tegobe budu razlog za prekid trudnoće. Mi ćemo to napraviti uz pomoć izdašnih promjena, ekonomskih i socijalnih promjena - rekao je Milan Vrkljan.</p><p>- Domovinski pokret se nikada neće zalagati za nikakvu zabranu ali će koristiti sve mehanizme da se nijedna žena radi nijednog razloga mora odlučiti na prekid trudnoće - dodao je Vrkljan.</p><p>- Ni ja ni Miroslav Škoro nikada nismo rekli da se nešto mora. Ta jadna žena koja je prošla pakao silovanja je poželjno da ima podršku obitelji - dodao je.</p><p>- Nevjerojatno je što su odgovorili gospodin Škoro i Raspudić - rekao je Rajko Ostojić.</p><p>- Čuli ste za sindrom praznog papira. Počnete raditi rad pa prespavate pa ga nadopunite i tako dalje. Gospodin Raspudić i Škoro očito se ne snalaze na brzim blic pitanjima. Mi muškarci moramo biti podrška ženama. Ovakve izjave nas vraćaju u 19. stoljeće - dodao je Ostojić. </p><p>- SDP ima jedini 50% žena, a 50% muškaraca za razliku od ostalih stranaka - zaključio je. Vrkljan se uključio i rekao da je to naprosto moraliziranje te su se ponovno vratili na temu silovanih žena i pobačaja.</p><p>- Sram i stid bilo svih koji se tako ponašaju. Ovo stalno prepucavanja na tu temu, mene je kao Hrvata sram što se ovako raspravlja - rekao je Ostojić.</p><p>Boro Nogalo se uključio i rekao da se previše raspravlja o živoj djeci.</p><p>- Imalo premalo osoblja u bolnicama. Kad vidimo kako stojimo s dječjim bolnicama, Klaićevom, Šalata, Trauma i tako dalje. Vidimo koliko se malo ulagalo u zdravstveni sustav. Kad dođemo do toga da 10 godina traje moja borba za translacijski centar i kad vidimo da danas nakon godinu dana nakon potpisivanja ugovora se nije ništa pomaklo i nikoga nije briga. Još uvijek je smijenjena uprava. To se sve blokira i svi šute. Očekujem pomoć - kaže Boro Nogalo.</p><p>- Meni se čini da smo startali na krivi način. Ja sam shvatio da ćemo pokušati raspravljati o zdravstvu i zdravstvenom sustavu. Kako ga poboljšati. Krenuli smo s ideološkom temom koja tu ne spada. Takve ideološke teme će izvazvati podjele u društvu. Raspravljajmo o većim porodiljnim naknadama na primjer - rekao je Željko Reiner.</p><p>Iduće tema koje su se dotaknuli je kako smanjiti velike liste čekanja u bolnicama.</p><p>- Treba vrlo jasno reći da liste čekanja postoje u svim zemljama svijeta. To je nešto što se može riješiti uvođenjem digitalizacije u kompletni sustav. Korona je puno toga poremetila. Stvorili su se značajne liste koje pojačanim naporima treba smanjiti. Mnogo toga se napravilo u zdravstvenom sustavu što ga je bitno poboljšalo, osim digitalizacije, izdvojeno je dvostruko više novaca za skupe lijekove, dvostruko više od 2015. godine, koji su u nas dostupni za svih koji ih zaista trebaju. Ono što mislim da bi trebali je i izgraditi i novi imunološki zavod - rekao je Reiner.</p><p>- Tijekom sljedećeg mandata bi trebali dovršili digitalizaciju. To je proces koji traje. Neke bolnice su već digitalizirane, ali sustav nije dovoljno umrežen - kaže Reiner.</p><p>- Od '94 otkad je počela devastacija imunološkog, svi su krivi. Kod nas su liste čekanja neprihvatljivo dugačke - uključio se Vrkljan.</p><p>- Jako sam se založio za bolnicu Srebrnjak. Osobno sam se založio da ta bolnica bude Klinika. A drugo, mi nećemo ukidati Ustavni sud. Država mora imati svoj barjak, himnu, granicu, parlament... mi to poštujemo - rekao je Ostojić.</p><p>- Toliko je bilo investicija, a opet sad ovoliki dug. Cjelokupni sustav je organiziran katastrofalno, svake četiri godine se obećavaju reforme, međutim je to sve gore. Dvije godine se čeka na operaciju krajnika, između toga se dogode dvije upale pluća. Svim mladim doktorima dati specijalizaciju i onda će oni zamijeniti ove koji uskoro idu van sustava i otvoriti što više ambulanti. Kad se to sve napravi, nema više tolikih listi čekanja. Rak rana je ta netransparentnost, jedan neetički odnos - komentirao je Nogalo.</p><p>- Ako je kod nas uistinu takva situacija sa zdravstvenim sustavom kako to da smo se tako uspješno borili s koronom, mi smo po uspjehu prvi s Europom s najmanjim brojem i oboljelih po milijun stanovnika, bolji od zemalja koje neupitno izdvajaju puno više za zdravstvo po glavi stanovnika - upitao je Reiner pa zaključio:</p><p>- Prema tome, ja samo hoću reći da naš zdravstveni sustav izdaleka nije niti blizu tako katastrofalan niti je bio. Tko misli da kod nas ne valja ništa trebao bi otići u inozemstvo i viditi kakve su bolnice u javnom sustavu. Vrlo dobro razglašene bolnice u Francuskoj, Velikoj Britaniji i slično, smještaj pacijenata i dostupnost vrhunskih specijalista, kakvo je to tamo u odnosu na nas. Ja vas uvjeravam lošije, iako imaju više novca. Nije naš sustav tako katastrofalan. </p><p>- Stotine i stotine domova u Španjolskoj, Francuskoj, SAD-u. Upravo tamo se nažalost najbrže širila korona, prema tome taj prodor u staračke domove je nešto što je povećalo smrtnost u brojnim zemljama, kod nas se to dogodilo u dva ili maksimalno šest domova i od toga su se radile ogromne priče. Mediji su danima bili puni toga. U tim drugim zemljama se to dogodilo u stotinama domova, nikada srećom prodor u bolnice što je zasigurno doprinijelo dobrim rezultatima. U zemljama gdje se dogodio prodor u bolnice, tamo je to sve eksplodiralo - prokomentirao je Reiner situaciju s Domovima za starije.</p><p>- Možete igrati za Hajduk ili za Dinamo, ne za oboje - prokomentirao je Ostojić zdravstvene djelatnike koji rade i u privatnom i u državnom sektoru.</p><p>- Ono što mene brine je Maja Grba-Bujević koja je sad postala političarka, inače je ne bih spominjao. Već nekoliko dana komentira da se užasava ljudi koji se grle i rukuju. Što se desilo ova zadnja dva dana, svi dobro znamo da su i dalje na snazi preporuke HZJZ-a. Svi znamo da se skupovi mogu organizirati na samo dva načina, a pogledajte kako se ravnatelj tog Zavoda ponašao prije par dana, grlio je svoje suradnike i slično. To je nedopustivo. Nitko na tom skupu koji je on organizirao nije imao masku, grlili su se i širili virus - oštro je prokomentirao Ostojić.</p><p>- Trebamo poštivati temelje koje su postavili Beroš i suradnici u prvih 15 dana, nažalost nakon što se politika uključila ona je počela donositi odluke koje su bile tragične za hrvatsko gospodarstvo. Imate cijeli niz primjeraka u jednoj općini u kojoj nema nikakve infrastrukture za funkcionirati, a ljudi nisu mogli otići u drugu općinu po naftu za obrađivati svoje polje. Političke odluke koje su se naknadno nadovezivale na ove prve startne odluke su pokvarile taj opći dojam. U početku su ravnateljica zarazne bolnice i ministar bili naši heroji, no to se pokvarilo. Hrvatska je demografski devastirana zemlja te je nemoguće očekivati veliki broj infekcija u zemlji s jednim, dva velika grada i bez velikih poslovnih migracija. Ovo je naša velika bol i velika tragedija da je Hrvatska dobro prošla zbog toga što je stanovništvo nestalo i nema ga dovoljno da se virus širi - rekao je Vrkljan.</p><p>- Ova Vlada je imala veliku sreću da Kujundžić nije dobro prijavio svoje objekte. Tri godine je devastirao hrvatsko zdravstvo, nasreću je došao Beroš i ušao u vatru ove korone i to jako dobro riješio. Zdravstvo nije samo korona. Zdravstvo je cjelokupni sustav, sve bolnice, primarna zdravstvena zaštita. Pitam vas, profesore Reiner, na prvom mjestu politike HDZ-a je Nacionalna dječja bolnica i Imunološki zavod. Ako je prije godinu dana potpisan ugovor za bolnicu Srebrnjak, zašto to nije u vašoj strategiji i kako će se te bolnice graditi s obzirom da ide novo projektno razdoblje i s obzirom da je velika mogućnost povlaćenja novca iz EU fondova - upitao je Nogalo, a Ostojić je nadodao:</p><p>- Beroš je sam svoj imidž smanjio izjavom da je virus kriv za Dom za starije - rekao je pa ga je prekinuo Vrkljan. Krenula je potom žustra rasprava između dvojca, a Ostojić je na kraju zaključio pokazujući zajmove HZZO-a:</p><p>- Problem su liste čekanja. Dug u zdravstvu je nikad veći, to je problem - zaključio je Ostojić.</p><p> </p><p> </p>