Zrakoplovu na letu iz Osla za Dubrovnik napuklo staklo na prozoru: Hitno sletjeli u Beč!

Putnici koji su u ponedjeljak ujutro letjeli iz Osla prema Dubrovniku neplanirano su prekinuli putovanje nakon što je tijekom leta napukao prozor na zrakoplovu. Zbog sigurnosnih razloga posada je odlučila preusmjeriti let i izvanredno sletjeti u Beč.

Zrakoplov Norwegiana na letu DY1922 poletio je iz Osla u 6.45 sati, a u Zračnu luku Ruđer Bošković u Dubrovniku trebao je sletjeti oko 9.40 sati. No, kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, tijekom leta zbog opasnosti je odlučeno da će sletjeti u međunarodnu Zračnu luku Beč.

Zrakoplov je bez poteškoća i sigurno sletio u austrijsku prijestolnicu, a prema zasad dostupnim informacijama nitko od putnika ni članova posade nije ozlijeđen.

Na letu je prometovao Boeing 737-800, zrakoplov star nešto manje od 12 godina.

Prema informacijama kojima raspolaže Dubrovački dnevnik, putnicima bi trebao biti osiguran zamjenski zrakoplov kojim će iz Beča nastaviti putovanje prema Dubrovniku tijekom ranih poslijepodnevnih sati.