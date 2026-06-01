Velika evakuacija u Bejrutu. Ljudi bježe od izraelskih napada

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je napade na južna predgrađa libanonskog glavnog grada Beiruta, dok sukob s naoružanom skupinom Hezbolah, koju podržava Iran, nastavlja eskalirati.

Benjamin Netanyahu rekao je da će "teroristički ciljevi" u Hezbollahovom uporištu Dahieh biti pogođeni kao odgovor na napade na izraelske civile i druga kršenja prekida vatre, dogovorenog uz posredovanje SAD-a i objavljenog u travnju, koji nije uspio zaustaviti borbe.

Nakon što je Tel Aviv pozvao Libanonce na evakuaciju, stvorile su se velike kolona auta na cestama. Evakuacija se događa nakon što su izraelske trupe koje okupiraju južni Libanon prešle rijeku Litani kako bi zauzele 900 godina star dvorac Beaufort, koji se nalazi na vrhu strateški važnog grebena.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da njihova kampanja „nije gotova” i da su „odlučni skršiti moć Hezbolaha”.