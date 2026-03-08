Obavijesti

Galerija

Komentari 36
JUBILARNI 10.

VELIKA GALERIJA Ovo su najbolji kadrovi s Noćnog marša u ZG-u: 'Stereotipe spalite na lomači!'

Pod parolom "Žene su kičma otpora" u Zagrebu je u nedjelju, u organizaciji feminističkog kolektiva fAKTIV, održan 10. Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, a sličan marš održan je i u Osijeku te u Rijeci i Puli.
Zagreb: Održan jubilarni 10. Noćni marš za prava žena "Žene – kičma otpora"
Iz fAKTIV-a su poručile da marširaju “za radnice, besplatan i dostupan pobačaj, za sigurne ulice i domove, za solidarnost”. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/104
Iz fAKTIV-a su poručile da marširaju “za radnice, besplatan i dostupan pobačaj, za sigurne ulice i domove, za solidarnost”. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 36

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026