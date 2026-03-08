VELIKA GALERIJA Ovo su najbolji kadrovi s Noćnog marša u ZG-u: 'Stereotipe spalite na lomači!'

Pod parolom "Žene su kičma otpora" u Zagrebu je u nedjelju, u organizaciji feminističkog kolektiva fAKTIV, održan 10. Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, a sličan marš održan je i u Osijeku te u Rijeci i Puli.
Iz fAKTIV-a su poručile da marširaju “za radnice, besplatan i dostupan pobačaj, za sigurne ulice i domove, za solidarnost”.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Nepoznati muškarac napao je verbalno sudionike marša. Derao se na jednu ženu te joj se unosio u lice. U pomoć joj je pritekao redar, da bi potom reagirao policajac. Opirao se i gurao ga pa ga je srušio na tlo i svladao, kako je bilo vidljivo na Dnevniku HRT-a. Policija istražuje slučaj. Kako piše HRT, to nije jedini incident.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Više tisuća sudionica i sudionika okupilo se na Trgu Republike Hrvatske ispred Hrvatskog narodnog kazališta odakle su glasno i s istaknutim transparentima marširali preko Frankopanske ulice i Trga bana Jelačića do Zrinjevca, gdje je u tijeku glazbeni program.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Na transparentima su poručivali: "Kako živiš od svoje plaće", "Stereotipe na lomaču", "Sve za jednu, jedna za sve", "Bauk kruži svijetom, bauk feminizma", "Besplatan pobačaj", "Svoga tela gospodarica"...
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
"Marširamo za sve žene koje je ovo društvo iznevjerilo, marširamo za život, slobodan od nasilja i eksploatacije, za život slobodan od mizoginje i seksizma, ksenofobije i transfobije. Marširamo protiv nacionalizma, protiv društva i svijeta u kojem se normaliziraju ratovi i genocid. Marširamo za mir", poručila je Luiza Bouharaoua iz organizacije.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
