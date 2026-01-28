Velika Gorica: Uhitili Austrijanca koji je ukrao odjeću diplomatu

Do pet godina zatvora prijeti Austrijancu (46), koji je u nedjelju u Velikoj Gorici provalio u automobil s diplomatskim tablicama.

Kako su naveli iz policije, na njega se namjerio oko 22 sata dok je bio parkiran na Trgu Kralja Petra Krešimira IV. Iz njega je uzeo odjeću, no brzo su ga primijetili s obzirom na veliku količinu buke. Ondje su ga zatekli policajci koji su ga uhitili.

- Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 46-godišnjem državljaninu Austrije s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu - navode iz PU zagrebačke.