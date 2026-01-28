Obavijesti

News

Komentari 0
PROVALIO U AUTO

Velika Gorica: Uhitili Austrijanca koji je ukrao odjeću diplomatu

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Velika Gorica: Uhitili Austrijanca koji je ukrao odjeću diplomatu
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Velikogorički policajci pritvorili su Austrijanca (46) zbog provale i krađe u automobil s diplomatskim tablicama. Na njega se namjerio u nedjelju kasno uvečer

Admiral

Do pet godina zatvora prijeti Austrijancu (46), koji je u nedjelju u Velikoj Gorici provalio u automobil s diplomatskim tablicama.

Kako su naveli iz policije, na njega se namjerio oko 22 sata dok je bio parkiran na Trgu Kralja Petra Krešimira IV. Iz njega je uzeo odjeću, no brzo su ga primijetili s obzirom na veliku količinu buke. Ondje su ga zatekli policajci koji su ga uhitili.

- Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 46-godišnjem državljaninu Austrije s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu - navode iz PU zagrebačke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji akcije USKOK-a: Sedam uhićenih zbog trgovine drogom. Među njima je i jedan policajac
DOZNAJEMO PRVE DETALJE

Detalji akcije USKOK-a: Sedam uhićenih zbog trgovine drogom. Među njima je i jedan policajac

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'
'STANDARDNA PROCEDURA'

Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'

Dodaju kako Ministarstvo unutarnjih poslova kanalima međunarodne policijske suradnje razmjenjuje informacije kako bi se postupak ubrzao
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor
PRIPREMILI IM SAČEKUŠU

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor

Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, napali su ih fizičkom silom, drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. U napadu su četiri osobe teško ozlijeđene

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026