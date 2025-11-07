Velika istraga: Putin uhljebio 24 člana obitelji. Među njima i njegov neslužbeni zet Zelenski

Jer kako je dobro kad si na vlasti, a Vlasta je bogata i Vlasta te časti, pjevao je Ripper krajem prošlog stoljeća, a stihovi te himne koja je zapravo sprdnja najvažnije sporedne stvari na svijetu mogli bi se primijeniti na Putinovu obiteljsku koteriju.

Istraga ruskog medija Projekt otkrila je da je Putin osigurao pozicije u vladinim ili državnim institucijama za najmanje 24 rođaka i ostalih članova šire obitelji.

U sklopu istrage pod nazivom 'Očevi i djedovi, najvećem istraživanju nepotizma u Rusiji (rezultate će objavljivati cijeli sljedeći tjedan, počevši od ponedjeljka) otkrili su da su plaće povezane s državom dobile obitelji sve četiri poznate Putinove partnerice — Ljudmile Putin/Očerjetne, Aline Kabajeve, Svetlane Krivonogih i Alise Harčeve, obje njegove „službene” kćeri, Marija i Katerina, zatim bratići po očevoj liniji Jevgenij i Igor, sestrična po majčinoj liniji Ljubov Šelomova i sestrična po očevoj liniji Ljubov Kruglova.

Najviše funkcije pripale su ogranku obitelji njegova bratića Jevgenija Putina. Njegovi članovi Anna Civeljeva, Sergej Civeljev i Mihail Putin dobili su visoke položaje u vladi i u „Gazpromu”. Ogranak sestrične po očevoj liniji kontrolira drugu državnu tvrtku,a predsjednikov prijatelj iz srednjoškolskih klupa Viktor Hmarin vodi „RusHydro”.

edan od predsjednikovih zetova, Igor Zelenski (izvanbračni suprug Katerine Tihonove), nadgledao je izgradnju kazališta u Sevastopolju, dok se otac Alise Harčeve, Vsevolod Harčev, morao zadovoljiti skromnim položajem u propagandističkoj organizaciji AНО „Dialog”.

Drugi vladari

Dugo se nepotizam u Rusiji povezivao s prvim predsjednikom Borisom Jeljcinom — novinari su njegovu obiteljsku mrežu u vlasti nazivali „obitelji”. No čak i u najširem smislu tada se s vlašću moglo povezati najviše pet njegovih rođaka.

Sovjetski vođe također su imenovali rodbinu na važne položaje. Supruga Vladimira Lenjina, Nadežda Krupska, bila je zamjenica narodnog komesara za prosvjetu. U vlast su ušli i neki drugi rođaci, iako na nižim položajima.

Sin Josifa Staljina, Vasilij, zapovijedao je moskovskim zračnim snagama; zet Nikite Hruščova, Aleksej Adžubej, bio je glavni urednik „Izvestija” i član CK KPSS-a; sin Leonida Brežnjeva bio je prvi zamjenik ministra vanjske trgovine, a njegov zet prvi zamjenik ministra unutarnjih poslova.

Sin Jurija Andropova bio je istaknuti diplomat, dok je sin Konstantina Černenka stigao tek do mjesta zamjenika načelnika uprave Državnog filmskog komiteta.