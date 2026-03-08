VELIKA LISTA: Ovo je 28 važnih osoba koje su izopćene zbog veza sa seksualnim predatorom

Najnovije objavljivanje dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom izazvalo je globalne posljedice u politici, financijama, zabavnoj industriji i akademskoj zajednici. Iako su neke veze s Epsteinom bile ranije poznate, nova imena i pojedinosti iz otprilike tri milijuna stranica dokumenata i dalje izlaze na vidjelo. Vrste povezanosti osoba navedenih u dokumentima s pokojnim pedofilom Epsteinom se razlikuju. Neki su s njim imali prijateljstva koja su trajala desetljećima i nadilazila ono što je prethodno bilo objavljeno. Druge su veze bile površnije. Uvrštavanje u dokumente ne podrazumijeva nužno počinjenje kaznenog djela. Mnogi dokumenti sadrže neprovjerene dojave i optužbe.