Foto: PIXSELL/Express
DOSSIER EPSTEIN

VELIKA LISTA: Ovo je 28 važnih osoba koje su izopćene zbog veza sa seksualnim predatorom

Piše Filip Sulimanec,

NOVI EXPRESS Vrste povezanosti osoba navedenih u dokumentima s pokojnim pedofilom Epsteinom se razlikuju. Neki su s njim bili bliski prijatelji desetljećima, družili se, dopisivali, obijesno lumpovali...

Najnovije objavljivanje dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom izazvalo je globalne posljedice u politici, financijama, zabavnoj industriji i akademskoj zajednici. Iako su neke veze s Epsteinom bile ranije poznate, nova imena i pojedinosti iz otprilike tri milijuna stranica dokumenata i dalje izlaze na vidjelo. Vrste povezanosti osoba navedenih u dokumentima s pokojnim pedofilom Epsteinom se razlikuju. Neki su s njim imali prijateljstva koja su trajala desetljećima i nadilazila ono što je prethodno bilo objavljeno. Druge su veze bile površnije. Uvrštavanje u dokumente ne podrazumijeva nužno počinjenje kaznenog djela. Mnogi dokumenti sadrže neprovjerene dojave i optužbe.

Iran ima novog ajatolaha. Poginuo još jedan vojnik SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Iran ima novog ajatolaha. Poginuo još jedan vojnik SAD-a

Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša
VELIKA PROGNOZA

Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša

I u ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prolazno više oblaka bit će u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, osobito na jugu zemlje, gdje postoji mala vjerojatnost za malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije na otocima.
VIDEO Iranci: Možemo se boriti još mjesecima! Počet ćemo koristiti još naprednije rakete
ESKALACIJA SUKOBA

VIDEO Iranci: Možemo se boriti još mjesecima! Počet ćemo koristiti još naprednije rakete

Revolucionarna garda izjavila je u nedjelju da bi snage Islamske republike mogle voditi "intenzivan rat" šest mjeseci trenutnom brzinom borbi

