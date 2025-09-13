Velika policijska akcija u BiH: Privode "lovce protiv pedofila"

Po nalogu i pod nadzorom Tužiteljstva Kantona Sarajevo, istražitelji i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a KS u suradnji s Federalnom upravom policije (FUP), Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) te MUP-ovima Unsko-sanskog kantona i Hercegovačko-neretvanske županije, jutros su započeli realizaciju akcije kodnog naziva "Kavez", piše Hercegovina.info.

Kako su priopćili iz Tužiteljstva, u tijeku su pretrage na sedam lokacija u Sarajevu, HNŽ i USK, a očekuje se uhićenje više članova Udruge Panter. Sumnjiče se da su zajedničkim djelovanjem počinili kaznena djela nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Istodobno, istražitelji tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimaka koji su, prema sumnjama, nastali na štetu djece. U realizaciju akcije uključena je i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA).

Udruga Panter, piše medij, osnovana je 2022. godine u Ključu, u početku s deklariranim ciljem zaštite životinja. Kasnije se profilirala kao organizacija koja, uz aktivizam u vezi s pravima životinja, djeluje i na polju "zaštite djece".

Najpoznatiji su po akcijama u kojima njihovi članovi - često prikrivenih identiteta - preko lažnih profila organiziraju susrete s ljudima koje sumnjiče za pedofiliju ili druge oblike zlostavljanja djece. Te susrete snimaju i potom objavljuju na društvenim mrežama, često uz javna prozivanja i optužbe.

Današnja akcija "Kavez", piše Hercegovina.info, prvi je put da se protiv članova ove organizacije provodi koordinirana policijska operacija ovakvih razmjera.

Okidač je, pretpostavlja se, bilo premlaćivanje ratnog zapovjednika i direktora javnog poduzeća Sarajevogas Haseta Tirića, te odbijanje Pantera da Tužiteljstvu predaju snimke s navodnim dokazima o njegovoj pedofiliji.

Bitno je reći da Udruga Panter djeluje i na području Hrvatske gdje su također mediji izvještavali o nekoliko slučajeva u kojima su namamili muškarce, za koje vjeruju da su online predatori djece ili pedofili, na susrete. Jedan takav slučaj bio je u srpnju na zagrebačkom Bundeku kada je policija, pisao je Index, privela pet muškaraca u dobi od 19 do 40 godina zbog sumnje da su fizički napali 66-godišnjeg muškarca.

Priveli su i 66-godišnjaka, koji je kasnije pušten.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem nije potvrđena sumnja da je 66-godišnjak ostvario obilježja kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti te je pušten na slobodu - poručili su tada iz policije.

Upozorili su da građani nemaju pravo sami provoditi istrage ili koristiti nasilje, bez obzira na sumnje koje imaju.

- Ističemo da su za poduzimanje izvidnih radnji zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ovlaštena isključivo tijela pretkaznenog i kaznenog progona, a to su policija, državno odvjetništvo i sudovi, a nikako građani, organizacije ili udruge. Također napominjemo da se sukladno Kaznenom zakonu Republike Hrvatske radnjama koje se poduzimaju u cilju poticanja na počinjenje kaznenog djela ili javnim objavljivanjem osobnih podataka mogu počiniti i druga kaznena djela, dok takve aktivnosti mogu imati i druge štetne posljedice - poručili su tad iz zagrebačke policije.