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POLICIJA TRAŽI POMOĆ

VELIKA POTJERA Ovo je napadač iz Berlina: 'Izašao iz zatvora, dio je islamističke scene...'

Piše Veronika Miloševski,
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VELIKA POTJERA Ovo je napadač iz Berlina: 'Izašao iz zatvora, dio je islamističke scene...'
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Foto: Reuters/Njemačka policija
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Jedna osoba je ubijena, a 16 je ozlijeđenih, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa

Njemačka policija je u nedjelju ujutro objavila fotografiju osumnjičenog Abdula B. (21) i zamolila javnost za pomoć u potrazi za njim. Njemački mediji neslužbeno doznaju da je u svibnju ove godine izašao iz maloljetničkog zatvora.

Foto: Njemačka policija

Podsjetimo, jedna osoba je ubijena, a 16 je ozlijeđenih, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa. Policija je objavila da je identificirala napadača te kazala da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene.

Prema prvim informacijama, bijeli kombi udario je nekoliko ljudi u berlinskom parku Tiergarten prije nego što se zabio u drvo, rekao je glasnogovornik policije Florian Nath. Vozač je potom napustio vozilo i pobjegao u nepoznatom smjeru.

- Identificirali smo osumnjičenog počinitelja. Poduzimaju se mjere protiv osumnjičenog počinitelja, koji još nije uhićen. Međutim, ovaj osumnjičenik poznat je policiji kao pripadnik islamističke scene ovdje u Berlinu - rekao je glasnogovornik policije novinarima na mjestu događaja.

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Glasnogovornik policije Nath ranije je rekao da se provodi istraga je li došlo i do druge faze incidenta, uključujući to je li netko napustio vozilo i napao ljude mogućim oštrim oružjem.

- To su nam rekli svjedoci, da navodno tamo leže ljudi s ubodnim ranama - rekao je glasnogovornik policije. Glasnogovornik vatrogasne brigade Dominik Pretz rekao je da je troje od 16 ozlijeđenih osoba zadobilo ozljede opasne po život, osam osoba je teško ozlijeđeno, a petero ih je zadobilo lakše ozljede.

CSD called off after car crashed into crowd CSD called off after car crashed into crowd CSD called off after car crashed into crowd
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Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima.

- Molim vas, idite kući - objavili su organizatori berlinske povorke ponosa poznate kao Christopher Street Day (CSD) na Instagramu. Uočeno je najmanje deset vozila hitne pomoći na mjestu događaja, a policajci su patrolirali parkom.

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Prema podacima policije u Berlinu se u subotu okupilo “najmanje nekoliko stotina tisuća ljudi”. Christopher Street Day se obilježava u znak sjećanja na namire iz 1969. kada je u istoimenoj ulici u New Yorku došlo do sukoba pripadnika homoseksualne scene i policije.

Gradonačelnik Berlina Kai Wegner opisao je incident kao “napad na naše slobodno i otvoreno društvo”.

- Nakon mirnog i živopisnog CSD-a, ovaj skup za tolerantan i miran Berlin napadnut je na najbrutalniji način - poručio je Wegner u priopćenju.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt ponudio je podršku saveznih vlasti berlinskim dužnosnicima, rekao je glasnogovornik vlade. Kancelar Friedrich Merz i njegov ministar unutarnjih poslova "angažirat će se s posebnom odlučnošću kako bi u potpunosti rasvijetlili ovaj gnusni čin i osigurali da bude kažnjen", rekao je glasnogovornik putem priopćenja, prenosi AFP.

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