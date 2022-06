Velika prognoza za vikend: U petak i dalje pakleno vruće, za vikend stiže malo osvježenja

Državni hidrometeorološki savez za danas prognozira pretežno sunčano i vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u unutrašnjosti su mogući rijetki ali i ilokalno izraženiji pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura zraka većinom između 31 i 36 °C.

- Pred nama je još jedan vruć dan, a takav će biti i petak, no za vikend će u većem dijelu unutrašnjosti malo osvježiti. Duž Jadrana te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije slabljenje vrućine tek sredinom idućeg tjedna - javljaju iz DHMZ-a.

Prognoza sutra

Pretežno sunčano i vruće, povremeno uz umjerenu naoblaku. Popodne i osobito krajem dana i u noći na subotu u unutrašnjosti može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, prema večeri na sjeveru zemlje u okretanju na sjeverni i jačanju. Jutarnja temperatura u gorju oko 15, drugdje u unutrašnjosti od 17 do 22, a na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 °C, u gorju malo niža.

Potkraj radnog tjedna u unutrašnjosti će temperatura zraka još malo porasti, no za vikend osvježenje i završetak toplinskog vala. Najviše dnevne vrijednosti bit će oko 30 stupnjeva, ali će osjećaju svježine pridonositi umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru se uz obilje sunčana vremena nastavlja razdoblje vrućine.

U petak će zapuhati umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a zatim u subotu, kada će ponovno porasti opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, bura i sjeverozapadnjak. Iako je temperatura mora već prilično visoka, između 24 i 28 stupnjeva, vjerujem da će idućih dana mnogi, baš u njemu potražiti osvježenje.

Temperature za vikend u većim gradovima:

Temperature more možete pogledati OVDJE.

Idućih dana zbog velikih vrućina vodite računa o redovitoj hidratizaciji i primjerenoj zaštiti od sunca.

