NEMIRNA NEDJELJA

Velika promjena vremena: Kiša, meteoalarmi, najavili i snijeg!

Zagreb: Kiša ispraznila ulice | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dnevne temperature će se u unutrašnjosti kretati između 3 i 7 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s maksimalnim vrijednostima od 10 do 14 °C. Ipak, navečer se očekuje značajan pad temperature, pa je potrebno pripremiti se na hladnije uvjete

Hrvatsku je zahvatila velika promjena vremena koja donosi zimske uvjete diljem zemlje. Prvi dio dana obilježit će umjereno do pretežno oblačno nebo, uz povremenu kišu, a u unutrašnjosti i susnježicu ili snijeg. Najizraženije padaline očekuju se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj, dok su na jugu zemlje mogući i jači pljuskovi.

Sredinom dana postupno će doći do prestanka oborina i smanjenja naoblake, no vjetar će biti vrlo izražen. U većem dijelu zemlje puhat će umjeren do vrlo jak sjeverni vjetar, dok će na istoku prevladavati sjeverozapadnjak. Jadran će zahvatiti jaka i olujna bura, osobito podno Velebita gdje se očekuju i orkanski udari. Prema večeri vjetar će slabjeti, no temperature zraka će osjetno pasti.

Foto: DHMZ

Dnevne temperature će se u unutrašnjosti kretati između 3 i 7 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s maksimalnim vrijednostima od 10 do 14 °C. Ipak, navečer se očekuje značajan pad temperature, pa je potrebno pripremiti se na hladnije uvjete.

U Zagrebu će jutro biti pretežno oblačno, povremeno s malo kiše, a u okolnom gorju moguća je i pojava snijega. Tijekom dana oborine će prestati, a oblačnost će se postupno smanjivati. Puhat će umjeren do vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će u gorju povremeno imati i olujne udare, ali će popodne slabjeti. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu očekuje se oko 7 °C, dok će na Sljemenu biti oko 1 °C. Navečer će osjetno zahladiti.

Foto: DHMZ

Preporučuje se oprez zbog jakog vjetra, osobito na Jadranu i u planinskim predjelima, kao i zbog mogućih zimskih uvjeta na cestama. Pratite najnovije informacije o vremenu i prilagodite svoje aktivnosti trenutnim uvjetima.

