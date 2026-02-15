Velika promjena vremena: Kiša, meteoalarmi, najavili i snijeg!

Hrvatsku je zahvatila velika promjena vremena koja donosi zimske uvjete diljem zemlje. Prvi dio dana obilježit će umjereno do pretežno oblačno nebo, uz povremenu kišu, a u unutrašnjosti i susnježicu ili snijeg. Najizraženije padaline očekuju se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj, dok su na jugu zemlje mogući i jači pljuskovi.

Sredinom dana postupno će doći do prestanka oborina i smanjenja naoblake, no vjetar će biti vrlo izražen. U većem dijelu zemlje puhat će umjeren do vrlo jak sjeverni vjetar, dok će na istoku prevladavati sjeverozapadnjak. Jadran će zahvatiti jaka i olujna bura, osobito podno Velebita gdje se očekuju i orkanski udari. Prema večeri vjetar će slabjeti, no temperature zraka će osjetno pasti.

Foto: DHMZ

Dnevne temperature će se u unutrašnjosti kretati između 3 i 7 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s maksimalnim vrijednostima od 10 do 14 °C. Ipak, navečer se očekuje značajan pad temperature, pa je potrebno pripremiti se na hladnije uvjete.

U Zagrebu će jutro biti pretežno oblačno, povremeno s malo kiše, a u okolnom gorju moguća je i pojava snijega. Tijekom dana oborine će prestati, a oblačnost će se postupno smanjivati. Puhat će umjeren do vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će u gorju povremeno imati i olujne udare, ali će popodne slabjeti. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu očekuje se oko 7 °C, dok će na Sljemenu biti oko 1 °C. Navečer će osjetno zahladiti.

Foto: DHMZ

Preporučuje se oprez zbog jakog vjetra, osobito na Jadranu i u planinskim predjelima, kao i zbog mogućih zimskih uvjeta na cestama. Pratite najnovije informacije o vremenu i prilagodite svoje aktivnosti trenutnim uvjetima.