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Velika promjena vremena! Za veći dio Hrvatske drugi najveći stupanj upozorenja za oluje!

Piše 24sata,
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Velika promjena vremena! Za veći dio Hrvatske drugi najveći stupanj upozorenja za oluje!
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Munje i oblaci iznad Zagreba tijekom nevremena | Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

DHMZ je za dvije velike regije objavio narančasto upozorenje za moguće grmljavinsko nevrijeme, što je drugi najviši stupanj upozorenja i znači da je vrijeme opasno.

Hrvatsku očekuje promjenjivo vrijeme koje će obilježiti dva lica dana. Prijepodne će u većini krajeva prevladavati pretežno sunčano i vedro, osobito prema jugu zemlje gdje će se zadržati stabilno vrijeme tijekom većeg dijela dana. Temperatura zraka penjat će se do visokih 30°C, a najniže jutarnje vrijednosti kretat će se od 10 do 21°C, ovisno o regiji. Međutim, u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, stiže jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, ponajprije u središnjim i istočnim predjelima zemlje. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje nije isključeno ni nevrijeme, što znači da bi moglo biti i olujnih udara vjetra.

Hrvatska danas

- Pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima, u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 °C.- objavio je DHMZ.

- Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 °C.

Narančasto upozorenje

DHMZ je za dvije velike regije objavio narančasto upozorenje, što je drugi najviši stupanj upozorenja i znači da je vrijeme opasno. Narančasto upozorenje je za zagrebačku i osječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Na Jadranu te u Lici i unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano i vrlo toplo. U središnjim i istočnim predjelima te u Gorskome kotaru promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s kišom ili pljuskovima i razmjerno svježe. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Minimalna temperatura zraka od 13 do 15, a na Jadranu od 19 do 22 °C. Maksimalna uglavnom od 19 do 23 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu većinom od 27 do 30 °C.

Foto: DHMZ

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