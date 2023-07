Velika sreća slavonske obitelji: 'Osam smo godina silno željeli bebu, na kraju su stigle trojke'

Planirali smo jedno i bili bismo Bogu zahvalni na tome. Uslišio je našu želju i nagradio nas s tri sina odjednom. U zagrebačkoj Petrovoj bolnici rekli su mi da nosim dvojčeke, ali su mi nagovijestili da je moguće i treće, a to se na kraju pokazalo točnim. Bio mi je šok, priznajem da me to malo uplašilo i zaplakala sam, ni danas ne znam od radosti ili zbog straha, priznala nam je mama Ivana Kelić (38) iz Slavonskog Kobaša, naselja kraj Slavonskog Broda.