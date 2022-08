Velika sreća u Slavoniji, Eriku u kupaonici porodio suprug: 'Bilo je nestvarno, nisam se plašila'

Kada se 32-godišnja Erika Kir Galojlić iz Mihaljevaca kod Požege ustala u nedjelju 7. kolovoza, nije ni slutila da će za nekoliko minuta na podu vlastite kupaonice, uz pomoć supruga, dok joj dvoje starije djece u dnevnoj gleda crtiće, roditi svoje treće dijete.

- Dignula sam se u 10 sati na WC i tamo osjetila prvi trud. Ostala sam u kupaonici štopati vrijeme da se uvjerim da je to to i nakon 10 min je opet bio trud. Došla sam do sobe reći suprugu, ne na prepad već onako, "digni se morat ćemo u bolnicu, imam trudove" - otkrila je Erika za 034 portal.

Suprug ju je upitao je li sigurna, na što je potvrdno odgovorila.

- I dok smo razgovarali kako ćemo se organizirati i što sve trebamo dobila sam treći trud. On se otišao spremiti, dok sama ja spremala stvari u torbu koja je bila dijelom spremna - kazala je.

Po struci medicinska sestra Erika rekla je da nisu paničarili, već je sve išlo mirno, a djeca nisu znala što se događa jer su bili zaokupljeni gledanjem crtića.

- Vrijeme je prolazilo u šetanju po kući gore-dolje, (sporo sam se kretala jer trudnice ne mogu praviti velike i brze korake) to malo vremena, a i kako je treći trud bio bolan i duže trajao trebalo mi je snage da nastavim dalje. Trudovi su se morali vremenski smanjiti da ja to nisam ni osjetila ili ih više nije bilo jer je već bilo 10:46 sati kada mi je puknuo vodenjak u četvrtom trudu, odlazim do muža u kupaonicu reći mu da odmah krenemo i tu kreće izgon glavice na što je on skočio i stavio ručnik ispod mene i govorio: „Nemoj tiskati, idemo u bolnicu“. Samo sam uspjela reći nemamo vremena! - prepričala je Erika.

U jednom trenutku kćer je došla do njih i upitala ih što se događa.

- Idi dolje gledati crtiće, doći ćemo mi dolje! - poslao ju je otac.

Erika je ubrzo na svijet donijela zdravu djevojčicu Neli koja je uranila 10 dana, teška 3980 kilograma i dugačka 53 centimetra.

- Glavica je izašla u dva truda, a u trećem ramena, tj. cijela beba. On ju je spretno dočekao, a u glavi mu je bilo što ću ako nešto krene po zlu. Beba je odmah zaplakala i on ju je držao nagnutu ako treba izaći plodna voda iz usta. Iza tog izlazi i posteljica i hvala Bogu sve je dobro prošlo. Oboje zatečeni, ali sretni što je beba došla živa na svijet - otkrila je za 034 portal.

Nazvala je Hitnu pa iznenadila stariju djecu s bebom.

- Tražim druge ručnike za bebu i za posteljicu i sa suprugom pričam kako ćemo sad prerezati pupkovinu sami?!? Tražim mobitel i zovem 112 u 10:54 sati i spoje me s Hitnom, govorim da sam prije par minuta rodila kod kuće, što da radim s posteljicom i što dalje? Pitaju me ima li me tko dovesti i da će to riješiti na bolnici. Suprug ostaje držati bebu, a ja se idem kratko oprati i obući, on se presvukao i pokazujemo bebu djeci, a oni onako začuđeni pitaju da li je to naša beba i podragaju je - kazala je Erika pa supruga natjerala da ih fotografira.

Otac je cijeli porod ostao pribran i na kraju hrabro porodio suprugu.

- Meni je ovaj porod bio nestvaran! Od samog trenutka kada shvatiš da je to bio pravi trud i sada trebaš ići roditi u bolnicu, a joj ja ne bi. Nisam se plašila jer je muž bio uz mene, i to mi je davalo osjećaj sigurnosti - otkrila je Erika.

