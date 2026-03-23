Komentari 2
Velika zaplijena droge u obliku bombona u Varaždinu: 'Bila su u šarenim paketima kao suvenir'

Piše Bogdan Blotnej,
Velika zaplijena droge u obliku bombona u Varaždinu: 'Bila su u šarenim paketima kao suvenir'
Foto: PU varaždinska

Ove droge se sporije apsorbiraju nego kod pušenja, ali je njihov učinak dugotrajniji. Postoji tendencija uzimanja većih količina, što može dovesti do predoziranja te ozbiljnog pogoršanja stanja i hitne hospitalizacije

Varaždinski policajci uhitili su 35-godišnjaka, koji je u poslovnom prostoru i domu skladištio velike količine droge. Alarm kod službi se upalio nakon što su se na narkotržištu pojavile droge u novim oblicima i pakiranjima.

Da je surađivao kod pretresa, napisali su i policajci kojima je odmah predao konoplju.

Foto: PU varaždinska

- Navedeni je prije početka pretrage  policijskim službenicima dragovoljno izručio više stotina artikala za koje se sumnja da sadrže nedozvoljenu količinu THC-a, kao i oko 37 kilograma sasušene zelene biljne materije nalik na konoplju tipa droga. Dio navedene materije proslijedit će se na toksikološko vještačenje - pišu iz policije.

Ako se konzumira kao droga i izgleda kao droga - nije za djecu

Predali su ga pritvorskom nadzorniku, a istraga se dalje nastavlja zbog novih prijetnji za mlade. Otkrili su veće količine droge koja na prvu izgleda bezazleno, poput gumenih bombona ili napitaka.

Foto: PU varaždinska

- Takvi se proizvodi prodaju u šarenim pakiranjima privlačnima djeci, bez jasnih deklaracija i s nepoznatom količinom aktivne tvari. U nekim slučajevima se navodi i da proizvod nije za konzumaciju već da se radi o suveniru - navode iz policije.

Pala narko mreža u Slavoniji! Sud svima odredio istražni zatvor, među njima i odvjetnica

Psihoaktivne komponente u ovim proizvodima sporije se apsorbiraju nego kod pušenja, ali je njihov učinak dugotrajniji. Zbog izostanka brzog djelovanja, postoji tendencija uzimanja većih količina, što može dovesti do predoziranja te ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja i hitne hospitalizacije.

