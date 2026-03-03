Velika zapljena u Splitu: U stanu pronašli 800 grama heroina

Policija je u koordiniranoj akciji u stanu na području Splita zaplijenila 788 grama heroina te uhitila 49-godišnjeg preprodavača i 48-godišnjaka za kojim je ranije bila raspisana potraga, izvijestila je u utorak Policijska uprava splitsko-dalmatinska. U stanu koji koristi 49-godišnjak policija je pronašla vrećica s heroinom, manju količinu marihuane i digitalnu vagu s tragovima droge. Tijekom pretrage policajci su u stanu zatekli i 48-godišnjeg muškarca za kojim se tragalo zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje. On je odmah uhićen i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Za 49-godišnjeg vlasnika stana policija navodi kako je riječ o višestrukom počinitelju. U posljednje dvije godine protiv njega je podneseno šest kaznenih prijava, uključujući one za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nanošenje tjelesnih ozljeda, prijetnje te prisilu prema službenoj osobi.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 49-godišnjak je zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama predan pritvorskom nadzorniku uz odgovarajuću kaznenu prijavu.