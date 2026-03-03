Obavijesti

VELIKA ZAPLJENA

U Međimurju pao dilerski kralj Galaxyja: Policija oduzela 70 smotuljaka i 30 tisuća eura

Piše HINA,
50-godišnjak osumnjičen za višemjesečnu preprodaju sintetskog kanabinoida Galaxy uhićen je u Pribislavcu. Droga je pakirana u papirnate smotuljke i prodavana krajnjim korisnicima.

Nakon višemjesečne akcije policije, u Međimurju je uhićen 50-godišnjak osumnjičen za preprodaju sintetskog kanabinoida Galaxy, a u pretragama je pronađeno 70 smotuljaka droge i više od 30.000 eura, izvijestila je u utorak policija. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 50-godišnjakom sumnja se da je tijekom 2024. i 2025. godine nabavljao veće količine sintetskog kanabinoida, poznatog pod nazivom Galaxy, koji je potom na kućnoj adresi pakirao u papirnate smotuljke i preprodavao krajnjim korisnicima na području Međimurske županije.

Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu i naredbe Općinskog suda u Čakovcu, u dva su navrata pretražene prostorije obiteljske kuće i druge pripadajuće prostorije u Pribislavcu, kojima se koristi osumnjičeni.

Policija je pritom pronašla ukupno 70 papirnatih smotuljaka ispunjenih sintetskim kanabinoidom te oduzela kovani i papirnati novac u iznosu većem od 30.000 eura, za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je predan pritvorskom nadzorniku.

Iz Policijske uprave međimurske ističu kako je praćenjem sigurnosnog stanja uočeno povećanje kaznenih djela vezanih uz zlouporabu sintetskih kanabinoida, osobito u romskim naseljima, gdje je ta droga postala ozbiljan sigurnosni i javnozdravstveni problem.

Policija je tijekom 2024. i 2025. godine u nekoliko desetaka zasebnih zapljena oduzela ukupno dva kilograma sintetskog kanabinoida te najavljuje nastavak pojačanih aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju počinitelja kaznenih djela iz područja zlouporabe droga.

