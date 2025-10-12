Obavijesti

KOLONE I ČEKANJA

VIDEO Gužve na autocestama: Nesreća kod Karlovca, čeka se i na GP Gradiška: 'Ne mičemo se'

Foto: HAK

Osim toga, kolona od 2 kilometra je na A1 u zoni radova kod odmorišta Brloška Dubrava u smjeru Zagreba i vozi se jednom trakom

Prometna nesreća dogodila se između čvorova Karlovac i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba, vozi se usporeno i uz zastoje. Ranije je kolona bila do 10 kilometara, a zatim šest, kako javlja HAK.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kolone na granici 00:35
Kolone na granici | Video: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Osim toga, kolona od 2 kilometra je na A1 u zoni radova kod odmorišta Brloška Dubrava u smjeru Zagreba i vozi se jednom trakom. Usporeno se vozi i na DC1 između Jastrebarskog i Klinča Sela, također u smjeru Zagreba. Zbog radova, vozi se usporeno i na A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac.

Čitatelj nam se javio s Graničnog prijelaza Gradiška, na kojem su u koloni preko sat vremena.

- Granični prijelaz Gradiška….sramota! U koloni za sat i pol vremena pomaknuli se niti 30metara!! Svi trube, ljudi su ludi. Ako u Rijeku dođemo do 7 sati ujutro stići ćemo na posao - kaže nam.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Na autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom, na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, u zoni radova između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko, također se vozi dvosmjerno, a u zoni radova od Vrbovskog do Ravne Gore te između izlaza Delnice i čvora Oštrovica i čvorova Orehovica i Čavle vozi se otežano uz izmijenjenu prometnu regulaciju. Zbog radova je usporeno i na Jadranskoj magistrali kod Zadra, između Stobreča i Podstrane te Cavtata.

Na autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad u smjeru Križišća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

