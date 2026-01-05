Velike promjene u prometu kod Splita: Kreće nova privremena regulacija na čvoru Dugopolje

Zbog nastavka dogradnje čvora Split (Dugopolje), ključne prometne točke koja povezuje grad Split s autocestom A1, od srijede, 7. siječnja počinje nova regulacija prometa u zoni čvora te na tom dijelu autoceste A1, najavili su u ponedjeljak iz Hrvatskih autocesta (HAC).

Zbog složenosti zahvata, promet na tom dijelu autoceste bit će otežan, a tijekom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, navode iz HAC.

Kako pojašnjavaju, radovi dogradnje tog čvora zbog složenosti podijeljeni su u faze. Radovi I. faze - dogradnja izlazne trake za smjer Zagreb-Split su završeni i u prometu. Radovi II. i III. su objedinjeni u jednu fazu i uključuju dogradnju izlaznih trakova smjer Zagreb i smjer Dubrovnik, proširenje nadvožnjaka za smjer Dubrovnik – Split te proširenje rotora Podi (nakon naplate u smjeru Splita) dodavanjem dodatnog prometnog traka prema Splitu. U dijelu zahvata koji je planiran u II. fazi, izvodit će se samo radovi u zoni rotora Podi, dok se dio kojim se trebao proširiti cestarinski prolaz neće izvoditi obzirom na uvođenje novog sustava naplate cestarine, naveli su.

Cilj dogradnje i rekonstrukcije čvora Split je povećanje kapaciteta i protočnosti prometa, osobito u ljetnim mjesecima, kada dolazi do učestalih zastoja i gužvi. Proširenjem nadvožnjaka omogućit će se prometovanje u dva traka u svakom smjeru, čime će se značajno poboljšati protočnost za vozila koja dolaze iz smjera Dubrovnika prema Splitu te iz Splita prema Zagrebu, kažu u HAC-u.

Regulacija prometa tijekom radova

Za potrebe osiguranja zone radova, od srijede započinje uspostava regulacije prometa i predviđeno će trajati do 12. siječnja. Tijekom postavljanja privremene regulacije promet će se u zoni čvora Split odvijati redovno u svim smjerovima pod privremenim ograničenjima, od kojih iz HAC-a izdvajaju potrebu zatvaranja dionice autoceste A1 od čvora Prgomet do čvora Split (samo u smjeru Dubrovnika) u noći s petka na subotu (09./10. siječanj od 21 do 6 sati). Obilazni pravac preko čvora Prgomet uključuje sljedeće ceste: čvor Prgomet (A1) – DC 551 – DC58 – DC8 – DC1– čvor Split (A1).

Tijekom vikenda, 10.-11. siječnja, promet će se i nadalje voditi svim dopuštenim smjerovima u zoni čvora Split. Radovi započinju u ponedjeljak, 12. siječnja, a regulacija prometa bit će do petka 12. lipnja. Promet će se voditi na sljedeći način:

iz smjera Zagreba u smjeru Splita (do čvora Split) promet se vodi prema postojećem stanju, uz napomenu da se izlaznim krakom prema naplatnoj postaji Split promet vodi jednom prometnom trakom;

iz smjera Zagreba u smjeru Dubrovnika promet se vodi na način da vozila obavezno moraju izaći na čvor Split, prolaze naplatnom postajom Split (izlaz sa autoceste) polukružno se okreću na kružnom toku (DC1–ŽC6145) i vraćaju na autocestu za smjer Dubrovnik prolaskom naplatne postaje Split (ulaz na autocestu);

iz smjera Splita za smjer Zagreb promet se nakon prolaska naplatne postaje Split (ulaz na autocestu) vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb - Split, gdje se na službenom prolazu na trasi autoceste vozila vraćaju na kolnik u smjeru Zagreba;

smjer Split - Dubrovnik - prema postojećem stanju;

iz smjera Dubrovnik za smjer Zagreb promet se vodi autocestom, u zoni čvora Split jednom prometnom trakom suprotnim kolnikom autoceste (kolnik u smjeru Dubrovnika);

iz smjera Dubrovnik za smjer Split promet se vodi obilazno, odnosno zbog nemogućnosti korištenja čvora Split, vozila kojim je cilj Dugopolje ili grad Split dužna su koristiti čvor Bisko. Obilazni pravac iz smjera Dubrovnika za smjer Split je sljedeći: čvora Bisko (izlaz sa autoceste A1) – DC 220 – ŽC6260 – DC 1 – Split.

Za vrijeme izvođenja radova i uspostavljene privremene regulacije prometa moguća su dodatna ograničenja prometa u vidu kratkotrajnih prekida prometa na svim prilazima čvoru zbog miniranja ili drugih radova, zaključuju iz HAC-a.