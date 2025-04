Velike tenzije između dvije nuklearne supersile. Padaju optužbe, zatvorili granice...

Od raspada Britanskog carstva, Indija i Pakistan često se gledaju preko nišana. Posljednji ozbiljan udarac za odnose dvije nuklearne sile (Indija ima oko 172 nuklearne bojeve glave, a Pakistan 170) došao je u obliku strašnog pokolja u Kašmiru.

Pakistan je u četvrtak ukinuo vize za indijske državljane, zatvorio zračni prostor za sve zračne prijevoznike u vlasništvu Indije ili kojima upravlja Indija i obustavio svu trgovinu s Indijom, uključujući i iz bilo koje treće zemlje, piše AP.

To je odgovor Islamabada na Indijske mjere. Najmnogoljudnija zemlja na svijetu je nakon tragedije u Kašmiru optužila pakistansku vojsku da je financirala militante. Indija je suspendirala vize za pakistanske građane, smanjila broj pakistanskih diplomata, zatvorila granični prijelaz i suspendirala sporazum o podjeli vode iz 1960. koji su obje zemlje poštivale čak i kada su bile u ratu.

Izgleda da se radi o jednoj od najvećih kriza u povijesti Indije i Pakistana, zato što Indijci i čelnici vladajuće stranke zazivaju vojnu akciju protiv istočnog susjeda.

Sporan teritorij

Islamabad i New Delhi dijele regiju Kašmir, ali obje zemlje ju svojataju u cijelosti. New Delhi opisuje sve militantne aktivnosti u Kašmiru kao terorizam koji podržava Pakistan. Pakistan to poriče, a mnogi muslimanski građani smatraju militante ključnim dijelom borbe za slobodu.

Muslimansko stanovništvo traži ujedinjenje s Pakistanom, hinduističko s Indijom, a postoji i treća strana koja želi samostalnost. Radi se o muslimanskom stanovništvu u indijskom dijelu Džamua i Kašmira.

Većina muslimanskog stanovništva u tom području želi veću autonomiju ili potpunu neovisnost ni s Indijom, ni s Pakistanom. Predvodi ih Front za oslobođenje Džamua i Kašmira (JKLF).

Vodili četiri velika rata

Indija i Pakistan su se zbog Britanskog carstva našli u brojnim raspravama i teritorijalnim pretenzijama. Uz brojne manje sukobe, dvije zemlje su do danas vodile četiri velika rata 1947., 1965., 1971. (Genocid u Bangladešu) i 1999. godine.

Upravo je Kašmir 1947. bio uzrok prvog sukoba dvije moderne nacije.