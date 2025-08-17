Bivši predsjednik Sabora i ratni ministar obrane, Luka Bebić, umirovljeničke dane krati u Komarni. Veliki je prijatelj Ive Sanadera koji je nedavno izašao na slobodu. Ugostio nas je na svom imanju...
Veliki intervju Luke Bebića: 'Ivi su unuka doveli u zatvor, Kosor nisam htio rušiti, a Šeks... Eh!'
Vruće kolovoško predvečerje, jug Dalmacije, Komarna, sjedimo na obiteljskoj terasi u društvu jednog od najdugovječnijih hrvatskih političara koji je svoj aktivni politički život zamijenio umirovljeničkim 2011., s dužnosti predsjednika Hrvatskog sabora. Luka Bebić danas, kako sam govori uživa u mirovini, ali aktivnoj jer ovaj 88-godišnjak, ne miruje.
