U toj novoj državi koju gradi desničarska vrhuška neće biti društva, već samo zajednica, nešto nalik na Iran mula i ajatolaha, samo bez feredža, piše Rašeta u novom broju tjednika Express
Veliki leksikon hrvatske crne revolucije: Akademici, Dalić, Penava i Skejo u istom košu
Na dva ljetna Thompsonova koncerta bile su stotine tisuća mladih. Oni imaju ili će uskoro imati pravo glasa, i to je posve drugačija masa od one koja je izašla na zadnje izbore. Kako se sjećamo, mantra stranke Možemo! bila je “nije važno koaliranje na lijevom centru, važna je izlaznost”. U osnovi ove formule stajala je zamisao kako je HDZ neka devijacija povijesti, politička naplavina koja se na površini održava samo zato što na izborima centar i ljevica rezigniraju, pa na izbore izlaze vjerni klijenti stranke, koji onda u tom plitkom bazenu dominiraju i lako uzimaju vlast. Ta je lijeva matematika očito bila pogrešna. Izlaznost je zadnji put bila golema, no HDZ je opet pobijedio. Što to znači? To znači da su svi mamci koji se njišu na njihovu dugom parangalu donijeli ulov. HDZ ima golemu mrežu klijenata - članova stranke, općinskih, gradskih i županijskih dužnosnika, njihove obitelji, zaposlenike po javnim službama, koje su godinama zapošljavali, zauzvrat tražeći i dobivajući lojalnost odnosno glasove - pa ih ni visoka izlaznost nije mogla srušiti.
