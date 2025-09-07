Obavijesti

News

Komentari 29
WHO IS U? PLUS+

Veliki leksikon hrvatske crne revolucije: Akademici, Dalić, Penava i Skejo u istom košu

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 19 min
Veliki leksikon hrvatske crne revolucije: Akademici, Dalić, Penava i Skejo u istom košu
Foto: Profimedia/PIXSELL

U toj novoj državi koju gradi desničarska vrhuška neće biti društva, već samo zajednica, nešto nalik na Iran mula i ajatolaha, samo bez feredža, piše Rašeta u novom broju tjednika Express

Na dva ljetna Thompsonova koncerta bile su stotine tisuća mladih. Oni imaju ili će uskoro imati pravo glasa, i to je posve drugačija masa od one koja je izašla na zadnje izbore. Kako se sjećamo, mantra stranke Možemo! bila je “nije važno koaliranje na lijevom centru, važna je izlaznost”. U osnovi ove formule stajala je zamisao kako je HDZ neka devijacija povijesti, politička naplavina koja se na površini održava samo zato što na izborima centar i ljevica rezigniraju, pa na izbore izlaze vjerni klijenti stranke, koji onda u tom plitkom bazenu dominiraju i lako uzimaju vlast. Ta je lijeva matematika očito bila pogrešna. Izlaznost je zadnji put bila golema, no HDZ je opet pobijedio. Što to znači? To znači da su svi mamci koji se njišu na njihovu dugom parangalu donijeli ulov. HDZ ima golemu mrežu klijenata - članova stranke, općinskih, gradskih i županijskih dužnosnika, njihove obitelji, zaposlenike po javnim službama, koje su godinama zapošljavali, zauzvrat tražeći i dobivajući lojalnost odnosno glasove - pa ih ni visoka izlaznost nije mogla srušiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.
Strava kod Zadra: Muškarac poginuo u prometnoj nesreći, zatvorili cestu za sav promet
HITNE SLUŽBE NA TERENU

Strava kod Zadra: Muškarac poginuo u prometnoj nesreći, zatvorili cestu za sav promet

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17.22 sati za promet zatvorena je DC-08 od Murvice Gornje prema Poličniku te se promet odvija zaobilaznim pravcima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025