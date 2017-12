Veliki požar: Buktinja guta zgradu u centru Manchestera

Veliki požar izbio je na devetom katu zgrade u centru Manchesteru. Kako javlja BBC zgrada ima ukupno 12 katova.

- Borba protiv vatre i dalje traje, a zasad je u bolnicu odvedena jedna osoba koja se otrovala plinom - istaknuli su vatrogasci, dodavši kako je požar pod kontrolom.

This one! @mercuremanchest on Piccadilly Gardens is available for anyone seeking some refuge and a warm brew from the affected apartments pic.twitter.com/ziFEh8RD74