Veliki požar kod Neuma došao do kuća, mještani pomažu u obrani. Stiže pomoć kanadera

U zaleđu Neuma na jugu BiH bjesni ogromni požar koji prijeti kućama i poljoprivrednim gospodarstvima zbog čega je zatražena i pomoć kanadera, a zbog opasnosti od plamene stihije prometnica Stolac–Neum je zatvorena za sav promet.

Požar koji je zahvatio područje Zelenikovca brzo se širi prema naselju Prapratnica, a zbog jakog vjetra vatra se ubrzano spušta prema selima Broćanac i Hutovo, ugrožavajući imanja i obiteljske kuće, navode u izvješću neumski vatrogasci.

Tamošnja policija je zbog opasnosti od širenja požara za sav promet zatvorila prometnicu Stolac–Neum. Vozači su upućeni da koriste alternativne pravce preko Republike Hrvatske.

U gašenju požara sudjeluju vatrogasci iz Neuma, Mostara, Čapljine, Dubrovnika i Slanog, a u akciji također sudjeluju mještani.

"Na terenu je air tractor, a uskoro bi trebao biti angažiran i vojni helikopter Oružanih snaga BiH", izjavio je načelnik Neuma, Dragan Jurković.

Zatražena je i međunarodna pomoć, uključujući kanadere iz Republike Hrvatske, kako bi se požar stavio pod nadzor.

Glasnogovornik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Pero Pavlović, potvrdio je da je zatražena pomoć Oružanih snaga BiH i međunarodnih partnera.

Gašenje požara otežava težak i nepristupačan teren, te snažan vjetar.