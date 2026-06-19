Dogovor su postigli pregovarači SAD-a i Katra uz pomoć Irana
POTVRDIO DUŽNOSNIK
Veliki preokret na Bliskom istoku: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre!
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Izrael i libanonska proiranska militantna skupina Hezbolah dogovorili su prekid vatre koje je počelo u petak u 16 sati po lokalnom vremenu (15 sati po hrvatskom vremenu), rekao je visoki američki dužnosnik za Reuters.
- Hezbolah i Izrael dogovorili su prekid vatre - rekao je dužnosnik upoznat s događanjima, dodajući da su dogovor postigli pregovarači SAD-a i Katra uz pomoć Irana.
- Smatramo da su nakon današnje razmjene vatre Izrael i Hezbolah sada u prekidu vatre - rekao je dužnosnik.
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