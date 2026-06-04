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VELIKI USPJEH

Veliki preokret u Južnoj Koreji: Vladajuća stranka pomela oporbu na izborima

Piše HINA,
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Veliki preokret u Južnoj Koreji: Vladajuća stranka pomela oporbu na izborima
Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Vladajuća Demokratska stranka Južne Koreje (DPK) ostvarila je velike uspjehe na regionalnim izborima u srijedu, osvojivši najveći udio glasova u 12 od 16 regija u zemlji, pokazuju rezultati koje je objavilo nacionalno izborno povjerenstvo

Konzervativna oporbena Stranka narodne snage (PPP) prevladala je u preostale četiri regije, uključujući glavni grad Seoul, gdje je gradonačelnik Oh Se Hoon, kojeg mnogi smatraju potencijalnim predsjedničkim kandidatom, osigurao još jedan mandat. Rezultati označavaju značajan zaokret u odnosu na prethodne regionalne izbore 2022. kada je PPP osvojio 12 regija.

Izbori su naširoko viđeni kao test potpore predsjedniku Lee Jae Myungu iz lijevo orijentiranog DPK-a, koji je na dužnosti oko godinu dana. Lee i dalje uživa relativno snažnu potporu javnosti, dok su se konzervativci teško oporavili od političke krize koju je 2024. izazvao bivši predsjednik Yoon Suk Yeol.

Yoon, član PPP-a, gurnuo je zemlju u kaos kada je neočekivano proglasio izvanredno stanje. Od tada mu je izrečena kazna doživotnog zatvora.

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Izlaznost birača dostigla je 61 posto, što je relativno visoko za regionalne izbore. Glasovanje je bilo obilježeno logističkim problemima nakon što je više od deset biračkih mjesta prijavilo nestašicu glasačkih listića koja je trajala nekoliko sati.

Političari PPP-a pozvali su na obustavu prebrojavanja i ponavljanje izbora. Prosvjedi su održani i ispred sjedišta nacionalnog izbornog povjerenstva i na nekoliko biračkih mjesta u Seulu.

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