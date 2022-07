Veliki problemi u Budvi u špici sezone: 'Ako se ovako nastavi, morat ćemo zatvoriti naš hotel'

Jedno od popularnih turističkih destinacija, Budva, suočava se s velikim problemima zbog buke. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice 'Gospoština' Ljubo Rađenović poručio je na sastanku predstavnika da situacija izmiče kontroli.

- Apeliramo na lokalnu samoupravu da se situacija uvede u zakonske okvire. Ako u narednih tjedan dana ne dobijemo jasan i čvrst odgovor od Općine Budva, idemo na druge instance. Naša inicijativa je jasna, da se prekomjerna razina buke dovede u zakonske okvire, da se omogući dostojanstven život građana Budve, da turisti dobiju dostojanstvene i kvalitetne uvjete za boravak. Ovdje nema politike, već je isključivo u pitanju ljubav prema ovom gradu, da budemo prava turistička destinacija - rekao je, prenosi Kurir.

Podsjetio je kako je to bio šesti sastanak koji su organizirali zbog ovog problema, no da općina više ne daju podršku. Dodao je kako su ranije dobili podršku i čak izradili plan. Prema tadašnjem dogovoru, svako bi se prekoračenje zakonske razine buke novčano sankcioniralo prva dva puta, a ako bi se ugostitelj i treći put oglušio na to, oduzimala bi mu se dozvola za rad.

- Prvih par tjedana smo imali značajan pomak, ali zadnja dva tjedna situacija opet izmiče kontroli. Načelnik Komunalne policije rekao je da nema resursa da situaciju drže pod kontrolom. Nažalost, moram reći da više nemamo podršku lokalne samouprave u borbi protiv buke - poručio je.

Naglasio je i da sva četiri kluba na Slovenskoj obali imaju već po dvije kazne te da je na potezu inspekcija sada.

'Gost iz Njemačke je napao recepcionera zbog buke'

Buka velike probleme stvara i hotelu koji je u okviru Slovenske plaže. Direktor Ranko Popović rekao je kako imaju zbog buke nevjerojatne scene svakodnevno.

- Gosti traže premještaj, ali nažalost i sobe koje su u pozadini hotela, i u njima je količina buke nepodnošljiva. Tijekom dana imamo deset preseljenja iz jednog u drugi dio hotela. Imali smo prije par dana nemilu scenu. Gost iz Njemačke je napao recepcionera upravo zbog problema buke, uhvatio ga je za kravatu, moralo je reagirati i osiguranje. Svakodnevno zovemo Komunalnu policiju i inspekciju, ali nema pomaka. Mi smo najugroženiji, ako se nešto hitno ne poduzme možemo zatvoriti hotel - rekao je.

I drugi hoteli imaju probleme.

- Imamo nepodnošljivu buku od 1. srpnja, svakodnevne negativne komentare naših gostiju. Već tri gosta su otkazala penthouse i traže da napuste naš hotel i da im se vrati novac - rekla je predstavnica kompanije Dukley hotela.

'Imamo tek dva komunalna policajca'

Načelnik Komunalne policije i inspekcije Darko Čelebić rekao je da ima svega dva ovlaštena komunalna policajca. Dva su trenutno na bolovanju, a protiv jednog se vodi disciplinski postupak.

- Na aparatima smo. Tražili smo od određenog broja lokalnih samouprava da nam ustupe određen broj komunalnih policajaca, ali su nam rekli da nam ne mogu izaći u susret - rekao je te najavio kako će pokrenuti postupak da se jednom klubu oduzme dozvola za rad.

