Veliki skok temperature ovaj tjedan! Evo što nas čeka

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak. Uglavnom prijepodne uz više oblaka u središnjim i istočnim predjelima rijetko može pasti i malo kiše.

Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, a na Jadranu mjestimice i jugoistočni.

Foto: DHMZ

Najviša temperatura zraka većinom između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

- U utorak manje toplo, a uz prolazno naoblačenje u sjevernim područjima past će malo kiše. Na istoku će zapuhati i umjeren sjeverozapadni vjetar. Od srijede pretežno sunčano, ujutro magla i malo niža temperatura. No dnevna će osjetno porasti, gotovo posvuda iznad 15 °C.

Foto: DHMZ

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano. Samo u utorak prolazno oblačnije, na sjeveru moguće i uz malo kiše. U srijedu će u Dalmaciji zapuhati umjerena bura, u četvrtak sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom dijelu slabiji vjetar i povećana vjerojatnost za niske oblake i jutarnju maglu - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.