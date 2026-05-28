VELIKI UDAR Ukrajina žestoko napala krucijalnu rafineriju

Ukrajina je u noći s 26. na 27. svibnja pogodila rusku rafineriju nafte Tuapse i više ruskih vojnih ciljeva, uključujući sustave protuzračne obrane, zapovjedna mjesta i automatizirane izviđačke sustave koje koriste ruske zračne snage, izvijestio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

Udari su dio tekuće ukrajinske kampanje „sankcija dugog dometa” usmjerene na rusku vojno-industrijsku i energetsku infrastrukturu daleko iza linije bojišnice, dok Kijev nastoji nametnuti veće troškove Moskvi za njezine ratne napore.

Prema podacima Glavnog stožera, ukrajinske snage pogodile su rafineriju nafte Tuapse u Krasnodarskom kraju, što je izazvalo požar i gust dim u postrojenju. Razmjeri štete još se procjenjuju.

Rafinerija Tuapse jedno je od najvećih postrojenja za preradu nafte u južnoj Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od oko 12 milijuna tona nafte. Pogon proizvodi gorivo koje se djelomično koristi za opskrbu ruske vojske te je postao česta meta u ukrajinskoj kampanji dugometnih udara na rusku naftnu infrastrukturu.

Rafinerija i obližnja lučka postrojenja više su puta pogođeni ukrajinskim bespilotnim letjelicama i projektilima tijekom proteklih mjeseci, što je uzrokovalo požare, privremena zatvaranja i poremećaje u izvozu goriva kroz Crno more.

Ukrajinske zračne snage također su koristile krstareće rakete lansirane iz zraka Storm Shadow za napade na ruske automatizirane sustave izviđanja na područjima Voronježa, Taganroga i okupiranog Sevastopolja na Krimu, priopćila je vojska.

Ukrajinske snage dodatno su pogodile ruska zapovjedna mjesta u blizini mjesta Cvitni Piski i Sorokine u okupiranoj Luhanskoj oblasti, kao i logističko skladište u Sorokineu te lokaciju za proizvodnju dronova u blizini Azovskea u okupiranoj Zaporoškoj oblasti.

Glavni stožer navodi da su ukrajinske snage također pogodile radarsku stanicu Nebo-SV u blizini Kamianke i zapovjedno vozilo Buk-M2 u blizini Kadiivke u okupiranoj Luhanskoj oblasti.