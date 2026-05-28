NASTAVAK VOJNE POMOĆI

Švedska šalje avione Ukrajini? Zelenski stiže po vojni dogovor

Piše HINA,
Foto: Yiannis Kourtoglou

Ukrajinski predsjednik Zelenski sastaje se sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom, a očekuje se objava o donaciji borbenih aviona Gripen

Švedski premijer Ulf Kristersson u četvrtak će primiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, a predstavit će se novosti vezane uz nabavu zrakoplova, priopćila je vlada. Kristersson i Zelenskij potpisali su prošle godine pismo namjere kojim bi Švedska mogla prodati Ukrajini do 150 svojih borbenih zrakoplova Gripen E novije generacije. No, s obzirom na to da su isporuke udaljene nekoliko godina, raspravljalo se o transferu postojećih švedskih Gripena C/D, prenosi Reuters. Stockholm će objaviti da će donirati Jas 39 Gripene C/D Ukrajini, izvijestile su dnevne novine Aftonbladet, piše AFP. 

Ti avioni su prioritet za ukrajinsku borbenu flotu, a ministar obrane Ukrajine rekao je u svibnju da bi se ugovor za Gripen E mogao potpisati "u roku od nekoliko mjeseci" nakon što je Europska unija odobrila Ukrajini zajam od 90 milijardi eura.

Dionice švedskog proizvođača Saaba porasle su nakon objave za 4,86 posto.

Kristersson je u listopadu 2025. izjavio da predviđa isporuku prvog Gripena E "unutar tri godine".

Švedska je obustavila svoj plan slanja borbenih zrakoplova Ukrajini 2024. nakon što su partnerske zemlje zatražile da se prioritet da američkim borbenim zrakoplovima F-16.

Prema procjenama iz veljače, vojna potpora Švedske Kijevu popela se na 9,5 milijardi eura od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. 

