EU poručio Putinu: Rusija neće određivati tko će pregovarati

Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s Moskvom o Ukrajini i Europska unija bit će jedinstvena, poručili su u četvrtak ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku na Cipru. Ministri vanjskih poslova, među kojima i šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, sastali su se neformalno na Cipru kako bi raspravili svoju strategiju dok Kijev traži veći angažman Europe kako bi se pomoglo u okončanju rata koji traje više od četiri godine, a SAD je usredotočen na svoj sukob s Iranom. Ranije ovog mjeseca ruski predsjednik Vladimir Putin sugerirao je da bi bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder, koji je ruskog čelnika opisao kao osobnog prijatelja, mogao predstavljati Europu u mogućim pregovorima.

Europske vlade odbile su taj prijedlog, a šefica europske diplomacije Kaja Kallas ponovila je to stajalište u četvrtak. "Smatram da je to zamka u koju Rusija želi da ušetamo, da raspravljamo o tome tko s njima razgovara, a oni već biraju tko je prikladan, a tko nije", rekla je Kallas.

"Nemojmo upasti u tu zamku. Pregovori su uvijek timski pothvat", rekla je. "Zato je sadržaj mnogo važniji od toga tko pregovara."

"Ovo je uistinu pravo mjesto za raspravu s ministrima vanjskih poslova o ključnim interesima, ključnim zahtjevima koje imamo prema Rusiji, jer jednom kada sjednemo za stol, tada bi trebalo biti vrlo jasno što tamo radimo", rekla je Kallas.

Kremlj je u srijedu objavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za pregovore s Europom, prenijela je novinska agencija RIA.

"Europa će odlučiti o imenu pregovarača, a ne gospodin Putin", rekao je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani po dolasku na ministarski sastanak.

"To nije Putinova odluka, to je naša odluka", dodao je.

Definiranje zajedničkog pristupa prema Rusiji

Unatoč nizu nagađanja o tome hoće li EU odrediti izaslanika za bilo kakve razgovore, pojedini ministri rekli su da je rasprava preuranjena.

"Ovo nije vrijeme za raspravu o tome tko će voditi pregovore", rekao je litavski ministar vanjskih poslova Kestutis Budrys novinarima na Cipru.

"Međutim, moramo razgovarati o tome što činimo kako bismo izvršili dodatni pritisak na Rusiju te kako bismo Ukrajini osigurali više oružanih sustava, kako bi Ukrajina izdržala ove napade i pobijedila", dodao je.

Diplomati su rekli Reutersu uoči sastanka u četvrtak da se na Cipru ne očekuju nikakve odluke te da nema konsenzusa o europskim uvjetima ili zahtjevima prema Moskvi. Neki dužnosnici također su naveli kako smatraju da je prerano raspravljati o pitanju izaslanika.

Mnogi ministri naglasili su potrebu da Europa pronađe zajedničko stajalište o tome kako pristupiti mogućim budućim pregovorima.

"Ono što je važnije od razgovora o posebnom izaslaniku (...) jest da to mora biti jedan glas", rekao je novinarima španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares.

Prenošenje europske poruke

Neki su ministri signalizirali otvorenost prema tome da Europa u budućnosti imenuje izaslanika.

"Europa u svakom slučaju mora biti za stolom, to ne može biti sa 27 država članica jer Europa je veća od same Europske unije, no uvjerena sam da se zajedno možemo dogovoriti ne samo o mandatu, nego možda i o nekim ljudima koji bi mogli preuzeti tu ulogu", izjavila je novinarima finska ministrica vanjskih poslova Elina Valtonen.

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot rekao je: "Mislim da moramo razgovarati o sadržaju potencijalnog pregovaračkog procesa, o tome kakav projekt EU može predložiti za pregovaračkim stolom. Također moramo definirati nekoga tko će utjeloviti europsku poruku."

Na pitanje želi li ulogu europskog pregovarača, Kallas je rekla da je njezin posao predstavljati Uniju.

"Ja sam visoka predstavnica Europske unije i opis mog posla možete pročitati u ugovorima, a to je, naravno, i predstavljanje Europe. No, za to moramo biti jedinstveni."