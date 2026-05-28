Obavijesti

News

Komentari 0
NA VRHOVE ZGRADA

Pogledajte kako se Moskva brani od ukrajinskih dronova

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte kako se Moskva brani od ukrajinskih dronova

Napad i pokušaji napada dronovima na Moskvu i njezinu širu regiju započeli su početkom 2023. godine, a intenzivirali su se tijekom proljeća i ljeta iste godine

Rusija s pomoću teških transportnih helikoptera Mi-26T prebacuje sustave protuzračne obrane Pancir-S1 na krovove moskovskih nebodera.

Napad i pokušaji napada dronovima na Moskvu i njezinu širu regiju započeli su početkom 2023. godine, a intenzivirali su se tijekom proljeća i ljeta iste godine te se sporadično nastavili i kasnije. Ovi napadi predstavljaju značajan preokret u ratu jer su prenijeli rat duboko u Rusiju.

Ozbiljan udar dogodio se u svibnju 2023. kada su dva drona eksplodirala iznad kupole Senatske palače u samom kompleksu Kremlja. Ruske vlasti optužile su Ukrajinu za pokušaj atentata na Vladimira Putina, dok je Kijev odbacio odgovornost.

PILOTI PRIJAVLJUJU PROBLEME Rusiju sumnjiče za sve češće ometanje GPS-a iznad Baltika
Rusiju sumnjiče za sve češće ometanje GPS-a iznad Baltika

Krajem istog mjeseca dogodio se i prvi masovni udar na stambene četvrti u elitnim predgrađima i jugozapadnom dijelu grada, čime su građani Moskve po prvi put izravno osjetili posljedice rata.

Tijekom 2024. godine taktika napada se djelomično transformirala. Umjesto isključivo urbanih i administrativnih ciljeva, napadi su se usmjerili prema industrijskim i energetskim postrojenjima u okolici glavnog grada.

Kako bi se stvorila unutrašnja linija obrane, vojni sustavi protuzračne obrane kratkog do srednjeg dometa Pancir-S1 počeli su se raspoređivati na krovove ključnih administrativnih zgrada. Uvedeno je snažno i kontinuirano ometanje GPS i satelitskih signala u širem centru Moskve.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Švedska šalje avione Ukrajini? Zelenski stiže po vojni dogovor
NASTAVAK VOJNE POMOĆI

Švedska šalje avione Ukrajini? Zelenski stiže po vojni dogovor

Ukrajinski predsjednik Zelenski sastaje se sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom, a očekuje se objava o donaciji borbenih aviona Gripen
Kaja Kallas: Amerikanci odlaze iz Kijeva. Ukrajinci: Nije istina
RUSKI UDARI

Kaja Kallas: Amerikanci odlaze iz Kijeva. Ukrajinci: Nije istina

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova jučer je priopćilo kako planira nove napade na Kijev te je pozvalo strance i diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu
Ukrajina postaje dio zračne obrane Europske unije
INTEGRACIJA

Ukrajina postaje dio zračne obrane Europske unije

Ova izjava von der Leyen odražava širi zaokret u pristupu Europe prema Ukrajini: od hitne vojne pomoći prema dubljoj, dugoročnoj obrambenoj suradnji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026