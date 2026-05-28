Pogledajte kako se Moskva brani od ukrajinskih dronova

Rusija s pomoću teških transportnih helikoptera Mi-26T prebacuje sustave protuzračne obrane Pancir-S1 na krovove moskovskih nebodera.

It is reported that air defense systems are being installed on high-rise office buildings jn Moscow.



Mi-26T helicopters are used for this.



"SMO according to plan." pic.twitter.com/VEN59l0geS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 28, 2026

Napad i pokušaji napada dronovima na Moskvu i njezinu širu regiju započeli su početkom 2023. godine, a intenzivirali su se tijekom proljeća i ljeta iste godine te se sporadično nastavili i kasnije. Ovi napadi predstavljaju značajan preokret u ratu jer su prenijeli rat duboko u Rusiju.

Ozbiljan udar dogodio se u svibnju 2023. kada su dva drona eksplodirala iznad kupole Senatske palače u samom kompleksu Kremlja. Ruske vlasti optužile su Ukrajinu za pokušaj atentata na Vladimira Putina, dok je Kijev odbacio odgovornost.

Krajem istog mjeseca dogodio se i prvi masovni udar na stambene četvrti u elitnim predgrađima i jugozapadnom dijelu grada, čime su građani Moskve po prvi put izravno osjetili posljedice rata.

Tijekom 2024. godine taktika napada se djelomično transformirala. Umjesto isključivo urbanih i administrativnih ciljeva, napadi su se usmjerili prema industrijskim i energetskim postrojenjima u okolici glavnog grada.

Kako bi se stvorila unutrašnja linija obrane, vojni sustavi protuzračne obrane kratkog do srednjeg dometa Pancir-S1 počeli su se raspoređivati na krovove ključnih administrativnih zgrada. Uvedeno je snažno i kontinuirano ometanje GPS i satelitskih signala u širem centru Moskve.