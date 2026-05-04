Veliki uspjeh za robotičare iz Pule, osvojili su nagradu na natjecanju u Houstonu

Nora, Nina, Petar R. i Marko uz vodstvo svojih mentora Alena i Mladena i uz pomoć mladih mentora Grete, Frane, Andree i Petra P., te potporu roditelja i prijatelja, ostvarili su veliki uspjeh na FIRST LEGO League (FLL) natjecanju u Houstonu (SAD). Mladi robotičari iz pulske Udruge Bit Kids101 osvojili su Breakthrough Award, u konkurenciji 160 ekipa iz cijelog svijeta.

Foto: bit kids 101

Natjecanje se održalo od 29. travnja do 02.svibnja, javljaju iz udruge. Breakthrough Award (Nagrada za iskorak) na FIRST LEGO League (FLL) natjecanju dodjeljuje se timu koji je ostvario značajan napredak u samopouzdanju i sposobnostima u barem jednom od ključnih područja natjecanja.

- Ključna značenja ove nagrade su isticanje napretka, fokus na temeljne vrijednosti, prepoznatljivost. Nagrada slavi tim koji je pokazao nevjerojatan razvoj i napredak tijekom sezone, često od početnika do vještih inženjera/inovatora. Često se dodjeljuje timovima koji utjelovljuju FIRST temeljne vrijednosti, poput timskog rada, uvažavanja i kreativnosti. Breakthrough Award prepoznaje timove koji razumiju da je učenje i osobni rast važniji od samog rezultata - istaknuli su.

Foto: bit kids 101

Ova nagrada je vrhunac rada i truda kako u ovoj sezoni tako i svih ranijih godina predanog rada i odricanja. Sretni smo da su na ovom eminentnom natjecanju prepoznate vrijednosti koje gajimo i potičemo u radu sa djecom i mladima u našoj udruzi.

Foto: bit kids 101

Kako javljaju iz udruge, osvojili su 500 od maksimalnih 545 bodova u robotskoj igri. To je priznanje za izniman trud, otpornost i rast, a ne nužno za osvajanje prvog mjesta u robotskoj igri. Dodjeljuje se timu koji je ostvario značajan napredak u samopouzdanju i sposobnostima u barem jednom od ključnih područja natjecanja.