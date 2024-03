Veliki vodič: Kako do novca za energetsku obnovu kuća? I na što trebate posebno paziti

Sutra u 9 sati kreće nova utrka građana za poticaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim će financirati energetsku obnovu obiteljskih kuća. Na raspolaganju je ukupno 120 milijuna eura, u Fondu kažu da je to skoro triput više nego prošli put, i dovoljno za, okvirno, obnovu deset tisuća kuća. Koliko će objekata na kraju biti u obnovi, ovisi o tome kakve će objekte vlasnici prijavljivati, i koliko će njih uopće u tome uspjeti. Jer, više će sredstava dobivati kuće oštećene u potresu - do 80 posto od prihvatljivih troškova, koji ne mogu biti veći od 77.400 eura. To je oko 62 tisuće eura potpore. Ostale kuće mogu računati na najviše 60 posto sufinanciranja.

