Veliki vodič kroz detalje prijava za povrat poreza: Tko profitira, tko ima pravo i koji su rokovi...

Do kraja veljače građani koji imaju zakonsku obvezu ili žele iskoristiti dodatne porezne olakšice moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu. Obrazac DOH obvezni su predati oni koji su tijekom 2025. ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, poput obrta i slobodnih zanimanja, te svi ostali koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga. Prijavu su dužni podnijeti i pomorci u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznici koji su dobili nalog Porezne uprave da naknadno plate porez na dohodak.

Većina zaposlenih i umirovljenika prijavu ne treba podnositi jer Porezna uprava automatski provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak na temelju podataka kojima raspolaže. Prijavljuju se samo podaci koji nisu evidentirani poput uzdržavanih članova, djece ili donacija. Budući da zadnji dan veljače pada na neradni dan, rok za podnošenje zahtjeva je 2. ožujka. U kojim se slučajevima isplati predati zahtjev objasnila je Ksenija Cipek, viša savjetnica TEB poslovnog savjetovanja d.o.o.

- Ako porezni obveznici imaju pravo koristiti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, djecu, invalidnost ili tjelesno oštećenje za sebe ili uzdržavane članove i djecu, koriste pravo na doplatak za pomoć i njegu, odnosno pravo na osobnu invalidninu ili pravo na inkluzivni dodatak za sebe te uzdržavane članove i djecu, a osobni odbitak nisu iskoristili tijekom poreznog razdoblja pri isplati plaće ili mirovine, mogu navedene olakšice prijaviti putem obrasca ZPP-DOH ili u Obrascu DOH za obveznike koji su obvezni podnijeti ga - navela je.

Povrat poreza može se prijaviti i za donacije za kulturne, obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, do visine dva posto prihoda. Za dokazivanje dodatnih prava, uz zahtjev, treba priložiti vjerodostojne isprave. Povrat poreza mogu zatražiti i oni koji su tijekom godine imali drugi dohodak, primjerice honorar, a nisu bili zaposleni. Isto tako pravo imaju oni koji su lani radili samo dio godine ili kod dva ili više poslodavaca s prekidima. Pravo imaju i oni koji su lani bili na bolovanju ili rodiljnom dopustu, pod uvjetom da je porez na dohodak u tom razdoblju plaćen.

- Primjerice, ako je osoba bila na bolovanju dva mjeseca, a ostale mjesece ostvarivala je dohodak od kojeg je plaćen porez na dohodak. Ili ako je osoba šest mjeseci bila na rodiljnom dopustu, a ostalih šest mjeseci ostvarivala plaću od koje je plaćen porez na dohodak - navodi viša savjetnica TEB poslovnog savjetovanja d.o.o.

Kako do poreznih olakšica?

Zanimalo nas je koje najčešće olakšice povećavaju povrat i koje ljudi najčešće zaborave.

- S obzirom na to da iznos mogućeg povrata poreza ovisi o ostvarenom dohotku svakog pojedinca, potrebno bi bilo već tijekom godine obratiti pozornost na to koja je porezna olakšica 'najisplativija'. Često je upravo preraspodjela osobnog odbitka za djecu značajnija porezna olakšica ako, primjerice, jedan roditelj, koji ne ostvaruje oporezivi dohodak, a djeca su upisana na njegovu poreznu karticu (Obrazac PK), ne raspodijeli osobni odbitak na drugog roditelja koji ostvaruje dohodak i plaća porez na dohodak - navodi Cipek.

Nove porezne olakšice vrijede i za povratnike, koji pravo ostvaruju pet godina, a Porezna uprava oslobođenje utvrđuje po službenoj dužnosti. Najveći povrat poreza mogu očekivati zaposlenici mlađi od 30 godina. Prošle godine oko 230.000 mladih imalo je pravo na polovicu ili cijeli uplaćeni porez, a sličan broj očekuje se i ove godine. Svi rođeni 2000. godine i mlađi dobit će povrat 100 posto, a oni rođeni između 1995. i 1999. dobit će povrat od 50 posto. Olakšica se odnosi samo na plaće, ne na zaradu ostvarenu preko studentskih ugovora.

Prema dosadašnjoj praksi, isplata povrata poreza počet će u svibnju i provodit će se postupno, prema redoslijedu donošenja rješenja. Lani je pravo na povrat ostvarilo 843.797 poreznih obveznika, kojima je isplaćeno više od 405,5 milijuna eura preplaćenog poreza, a prosječan iznos povrata bio je oko 400 eura. Prije isplate, Porezna uprava dostavit će rješenje na kućnu adresu s točnim iznosom povrata. Okvirni iznos moguće je provjeriti putem online kalkulatora. U slučaju opravdanih razloga zbog kojih niste mogli predati prijavu na vrijeme, primjerice bolničkog liječenja, zahtjev se može podnijeti u roku od osam dana od prestanka razloga. Račun na koji će vam vratiti preplaćeni iznos poreza moguće je promijeniti, odnosno potrebno ga je dostaviti na obrascima koje podnosite.

Porezna uprava ne može isplatiti povrat poreza na zaštićeni račun nego samo na redovne račune, a to uključuje i račun Revolut. 