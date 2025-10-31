Veliki vodič za blagdan Svih svetih: Evo gdje je besplatan prijevoz i kako izbjeći gužve

U subotu mnogi će se uputiti prema grobljima kako bi odali počast svojim najmilijima. Gradovi diljem Hrvatske, među njima Zagreb, Split, Rijeka i Osijek uoči blagdana Svih svetih uveli su posebne prometne regulacije i prilagodili javni prijevoz kako bi posjet grobljima protekao što mirnije i sigurnije. U ovom vodiču pružit ćemo vam praktične informacije, kako doći do najvećih groblja u Splitu, Osijeku, Zagrebu i Rijeci, gdje parkirati, koliko će vas koštati svijeće i cvijeće te kojim linijama javnog prijevoza možete putovati kako bi vaš posjet bio što mirniji i dostojanstveniji.

Zagreb

Uvedene su izvanredne autobusne linije između Kaptol – Mirogoj i Kaptol – Mirogoj – Krematorij od 8:00 do 19:00 sati.

Trasa linije Kaptol – Mirogoj: Kaptol – Zvonarnička – Degenova – Grškovićeva – Bijenička – Aleja Hermanna Bollea – Mirogoj. Trasa Kaptol – Mirogoj – Krematorij: ide dalje od Mirogoja do Krematorija (Remetskom cestom). Uvedena je i izvanredna linija Kvaternikov trg – Srebrnjak od 8:00 do 19:00 sati. Isto tako linija Dubec – Markovo Polje između 8:00 i 19:00 sati (za Markovo Polje groblje).

Za Miroševac uvedena autobusna linija 299 Dubrava – Miroševac u istom terminu.

Na sam blagdan (1.11.), prijevoz na tim izvanrednim linijama je besplatan.

Tramvajske linije prometovat će po nedjeljnom redu, ali s pojačanim kapacitetima na linijama 4, 6, 11, 12, 14 i 17. Gradska groblja Zagreb imaju regulirano parkiranje, oko 400 mjesta dostupnih (južni ulaz, ispred ulaza u Krematorij) te dodatna mjesta iza upravne zgrade.

Na blagdan Svih svetih, u zonama groblja (Mirogoj, Miroševac, Markovo Polje) postoji privremena regulacija prometa, pristup osobnim vozilima bit će zabranjen osim za ZET, taxi i vozila s dozvolom.

U zoni Mirogoja, promet u Aleji Bollea i Mirogojskoj bit će zabranjen (osim za ZET-ove) u razdoblju 07:30–20:00 sati tijekom 25.10.–2.11.

Što se tiče cijene cvijeća i lampaša one su na razini Hrvatske, aranžmani se nude od deset do 35 eura, lončanice su deset eura, a krizanteme od tri do pet eura po komadu.

Split

Gradski prijevoz Split (Promet) navodi da do groblja Lovrinac možete doći autobusnim linijama 3 i 3A (sa sjeverne strane također linija 18). Također, linije 25 i 26 staju u blizini “Groblje” stanice (stanica Kamen) te stanice su najbliže groblju na području Splita.

Uoči blagdana Promet uvodi dodatnu posebnu liniju na relaciji HNK – Lovrinac radi olakšanog pristupa groblju. Redovne linije koje “gravitiraju” području Lovrinca su: 3, 3A, 6, 18, 25.

Cijene cvijeća i lampaša su iste kao u Zagrebu, te se kreću od od deset do 35 eura, lončanice su deset eura, a krizanteme od tri do pet eura po komadu.

Osijek

Za Centralno groblje Osijek, autobusne linije 5, 6, 7 (a također i linija 4) idu do groblja. Linija MIO – Gajev trg – Centralno groblje – MIO prometuje od oko 7 h do 18 h, svakih sat vremena. Linija Mačkamama – Centralno groblje – Mačkamama prometuje u intervalima kraćim od sat vremena (svakih 20 minuta) tijekom vršnog razdoblja.

Također za Donjogradsko groblje uvedena je linija Jug II – Donjogradsko groblje – Bolnica – Jug II, od 6:30 do 18:30, svakih 30 minuta.

Vrijeme polazaka: prva polaska od MIO su u 7:00, a sa groblja u 7:30, potom svakih 60 minuta. Iz Mačkamame prva u 6:55, pa svakih 20 minuta do 18:30

Prijevoz je besplatan za sve građane.

Cijene cvijeća i lampaša su nešto niže nego u Splitu i Zagrebu. Najtraženije su multiflore, odnosno krizanteme u kaliću čija je cijena od pet pa do deset eura, ovisno o veličini. Neki su prodavači pet eura istakli kao akcijsku cijenu i upravo je to cvijeće i najtraženije.

Rijeka

Riječki će Autotrolej na blagdan Svih svetih besplatno prevoziti putnike na svim linijama koje prometuju prema centralnim gradskim grobljima. One su 2, 3, 4 i 5. Javni prijevoz prometovat će prema nedjeljnom rasporedu, na liniji broj 5 prometovat će četiri dodatna vozila, a na liniji 4 još dva.

Na riječkoj tržnici, cijene cvijeća se kreću od 4 eura za ciklame, tri do 12 eura za lončanice krizantema (ovisno o veličini). Multiflore su oko 10 eura, a krizanteme 5 eura.