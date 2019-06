Veliki zagrebački povratak europskih jet ski natjecanja!

Krajem devedesetih godina Hrvatska je bila jedna od najznačajnijih europski h meka atraktivnih jet ski natjecanja i svakako top destinacija na kojoj su se okupljali vrhunski sportaši i najbolji europski i svjetski vozači .

Ovog ljeta, u organizaciji Hrvatskog jet ski saveza nakon dugog niza godina, na zagrebački Jarun vraćaju se velike i značajne utrke AQUABIKE EUROPEAN CHANPIONSHIP-a.

Foto: Aquasport

Značaj i prednosti jet ski sporta prepoznali su i podržali respektabilni partneri. Uz pokroviteljstvo Predsjednice RH Kolinde Grabar- Kitarović te pokroviteljstvo Grada Zagreba, Središnji državni ured za šport (SDUŠ) sufinancirao je ovaj projekt te tako direktno pomogao u realizaciji ovog događaja. Medijsko pokroviteljstvo natjecanja omogućio je 24 Sata, a sponzori su HEP, koji već godinama prati i podržava jet ski natjecanja te tvrtka Aquasport, koja u svom vlasništvu posjeduje nekoliko uspješnih sportskih centara vodenih sportova, a ujedno se bavi organizacijom sportskih evenata te team buildinga. Svi pokrovitelji i partneri ovog natjecnja europskog ranga jasno su uvidjeli prednosti i potencijal ovog događaja koji omogućava prezentiranje Zagreba i kroz adrenalinski sport.

Trodnevni program biti će ispunjen atraktivnim Jet Ski utrkama i adrenalinskim vožnjama koje će zasigurno okupiti mnogobrojne ljubitelje sporta, pozitivnog ozračja i ugodnog druženja uz Jarunsko jezero.

Foto: Aquasport

Zanimljive detalje ovog vrhunskog jet ski natjecanja otkriva nam Davor Hundić,predsjednik Hrvatskog Jet Ski saveza te ujedno i glavni organizator i koordinator za održavanje utrka u Hrvatskoj: „Sretni smo i vrlo uzbuđeni prvenstveno iz razloga što smo ovo vrhunsko Jet Ski natjecanje europskog ranga, nakon dugog niza godina ponovo uspjeli dovesti u Zagreb. Predviđa se dolazak preko 120 natjecatelja i 500 članova trkačih timova iz svih dijelova europe; od Estonije, Švedske, Norveške, Njemačke pa do Italije, Slovačke, Češke. Postavili smo dva smjera u strategiji razvoja jet ski sporta u Hrvatskoj, koji će se ove godine kroz AQUABIKE EUROPEAN CHANPIONSHIP afirmirati i ujediniti u približavanju ovog sporta široj javnosti. Prvi je sportsko-natjecateljski, a drugi rekreativno- amaterski jet ski sport. Želja nam je da kroz ta dva smjera privučemo što više pratitelja, gledatelja i navijača te prezentirati nove sportsko-adrenalinske sadržaje koje nudi hrvatski turizam“.

Danas u Hrvatskoj ima preko 2.000 Jet Ski vlasnika i oko 4.500 u regiji, a brojka se konstantno povećava. Samom godišnjom prodajom od oko 200-tinjak novih jedinica u Hrvatskoj i još oko 400-tinjak u regiji, jet ski sport se i u ovim ekonomski zahtjevnim vremenima potvrdio kao izuzetno interesantan vid ljetne rekreacije - napominje Hundić.

Foto: Aquasport

Kako bi pojasnio detalje vezano uz praćenje natjecateljskog dijela AQUABIKE EUROPEAN CHANPIONSHIP-a, Hundić napominje da postoje dvije vrste tipa plovila – SKI (stojeći) i RUNABOUT(sjedeći). Naravno, kao i u svakom natjecanju tako i u jet sportu - zbog jednostavnijeg ulaska u sam svijet natjecanja postoje razne klase koje se razlikuju po razini dorade motora – TUNINGA.

Tako u SKI i RUNABOUT kategorijama postoje „entry“ klase: GP4 - klasa samo u sjedećim jetovima te GP3 junior- stojeća klasa do 80 ks namijenjena za natjecatelje do 18 godina. Zatim postoje naprednije klase- GP2, gdje su dozvoljene određene perinake i GP1 klasa u kojoj su dozvoljene skoro sve vrste preinaka motora i korita pa ovdje dolazimo do iznimno moćnih strojeva od 600 ks koji idu i preko 95 mph. Za klase GP4 i GP1 stojeći postoje odvojene ženske i muške kategorije utrka.

Zaista ne treba propustiti ovu iznimnu priliku vidjeti i uživati u performansu preko stotinu vrhunskih sportaša i njihovih moćnih jetova. Za još bolji doživljaj, organizator priprema koncept zabavnih sadržaja koji će se odvijati tijekom trajanja championshipa prema kojem će posjetitelji, zajedno sa profesionalnim vozačima moći vožnjom po jezeru Jarun isprobati ove moćne, ali ujedno i potpuno sigurne strojeve.

Vidimo se na zagrebačkom jezeru Jarun od 28. do 30.lipnja!

Tema: Promo sadržaj