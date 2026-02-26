S obzirom na iznimnu važnost nalaza slijedi zaštitno arheološko istraživanje koje će definirati daljnje postupke
Veliko otkriće u Dubrovniku: Tijekom sanacije u centru grada pronašli su veliki sarkofag!
Ispred dubrovačke katedrale pronađeno je veliko arheološko nalazište, naime, tijekom sanacije pločnika Poljane Marina Držića otkriven je sarkofag dug dva metra, piše HRT.
Riječ je o otkriću iz doba kasne antike.
- Nakon uklanjanja pločnika s podlogom pronađen je poklopac sarkofaga. U ovoj fazi trenutno ne možemo reći je li on tu "in situ" ili je dislociran te će daljnja istraživanja nešto reći - rekla je arheologinja Karmen Butigan
S obzirom na iznimnu važnost nalaza slijedi zaštitno arheološko istraživanje koje će definirati daljnje postupke.
- Mi smo znali i računali da možemo očekivat arheološke nalaze ovdje, zato se i radovi vrše pod arheološkim nadzorom. Naravno, jedan nalaz ovakvog kalibra iziskuje dodatna istraživanja i vjerujemo da ćemo ići u tom smjeru - rekla je Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika.
